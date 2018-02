La diversification et la compétitivité de l'économie constituent un impératif devenu plus crucial : Bouteflika prône une conduite patriotique économique offensive

« Le déséquilibre des marchés pétroliers et ses conséquences sur nos équilibres macro-économiques implique pour nous la nécessité de sortir de la dépendance de notre économie des revenus des hydrocarbures et de nous atteler à diversifier nos sources de revenus en créant de la richesse » a indiqué, hier le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans un message à l'occasion du double anniversaire de la création de l’UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures, u par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh.

« Nous devons nous adapter au changement en hissant notre économie, nos entreprises, nos universités aux standards mondiaux d’excellence et de compétitivité tout en restant fidèles à notre doctrine en matière de politique sociale et de solidarité nationale. Nous en avons les capacités, nous avons le potentiel requis et nous en avons l’ambition » a souligné le Président de la République. Le Chef de l’Etat a indiqué qu’il a instruit le gouvernement pour prendre la mesure des enjeux et définir les grands axes d’une action structurante à long terme en vue de moderniser le tissu industriel pour le porter aux standards internationaux de compétitivité et d’excellence technologique. Il lui revient d’agir en profondeur sur la gouvernance économique des structures de l’Etat et des entreprises publiques, de créer les conditions de la cohérence des processus industriels en encourageant les dynamiques d’intégration verticale des chaînes de valeurs, en stimulant l’innovation et en multipliant les synergies. Pour le président de la République, le secteur public marchand doit jouer un rôle moteur dans cette dynamique. En même temps, le secteur privé devra être encouragé et bénéficier d’incitations à investir et à innover. « L’Algérie ne doit plus se suffire d’être un simple exportateur d’hydrocarbures, mais fructifier son génie national afin de s’imposer comme un acteur économique performant et compétitif » a affirmé M. Bouteflika. Le président de la République estime qu’il faut profiter, du statut actuel de l’Algérie, acteur énergétique important, pour développer une économie souveraine et diversifiée. A cet égard, indique le chef de l’Etat, l'industrie pétrochimique, qui est en train de prendre son élan, devra être encouragée davantage pour valoriser les hydrocarbures. M. Bouteflika, a ajouté également que l’ensoleillement naturel exceptionnel de notre pays autorise, par ailleurs, les plus hautes ambitions dans une transition énergétique volontariste et visionnaire. L’ambitieux projet de réalisation de 22 gigawatts avec, notamment, des centrales solaires devra être, en ce sens, un projet structurant au plus haut point. Il doit reposer sur une composante industrielle à même de mettre pleinement à contribution notre génie national et d’assurer la création de richesses et d’emplois. « Dans de nombreux domaines d’avenir, nous disposons de ressources qui nous qualifient pour accéder au cercle des leaders et devenir un acteur performant dans la transition énergétique. J’accorde une très grande importance à cet objectif et insiste pour que nous adoptions une attitude volontariste et visionnaire, mobilisant toutes nos entreprises et nos universités » relève le président de la République. Le chef de l’Etat a enjoint le gouvernement de promouvoir la production nationale à travers la mise en place des conditions à même d’améliorer la compétitivité et la qualité des produits nationaux. « Nous devons adopter une conduite patriotique économique offensive qui verra l’Etat, loin de s’enfermer dans un protectionnisme stérilisant pour les entreprises nationales, fonder sa politique sur la modernisation du tissu industriel et la saine émulation entre entreprises publiques et privées dans le respect de l’éthique et des intérêts suprêmes de la Nation » a-t-il souligné. « La diversification de notre économie devra s’appuyer, de plus en plus, sur des activités plus intenses en technologie et à forte valeur ajoutée, qui devra induire un repeuplement industriel qualitatif et en phase avec les évolutions structurelles de l’industrie mondiale » a-t-il ajouté, indiquant que la révolution numérique est un présupposé qui doit constituer la trame de notre ambition industrielle. Dans ce domaine, a-t-il reconnu, beaucoup reste à faire. Le président de la République a insisté : Le principe de la préférence nationale prévaudra rigoureusement dans les commandes publiques de même que nous encouragerons les produits nationaux à gagner en compétitivité et occuper une place majeure sur le marché national et à trouver une place dans les marchés internationaux. « Le gouvernement accorde la priorité aux activités de valorisation des ressources naturelles pour bénéficier de nos avantages comparatifs » a-t-il annoncé. Le Chef de l’Etat appelle à une plus grande rigueur dans l’allocation des ressources et encourage à aller encore plus loin dans notre politique de réformes. « La diversification et la compétitivité de l'économie constituent un impératif devenu plus crucial dans le contexte de crise pétrolière que nous traversons » a indiqué le président de la République.