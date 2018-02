Ooredoo présente ses solutions et innovations au Salon International du Tourisme d’Oran

Ooredoo participe à la 9èmeEdition du Salon International du Tourisme, des Voyages, des Transports et des Equipements hôteliers « SIAHA », qui se tient du 22 au 25 Février 2018, au Centre des Conventions d’Oran Ahmed Ben Ahmed.

Placé sous le haut patronage du Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, cet évènement constitueune plateforme d’échanges pour les professionnels du tourisme nationaux et étrangers. Ce rendez-vous annuel offre aux différents acteurs du secteur, l’occasion de découvrir les nouvelles tendances du tourisme et le futur de l’industrie des voyages et de développer des partenariats nationaux et internationaux. Ooredoo prend part à cette 9èmeédition du salon SIAHA à travers un stand d’exposition au niveau duquel des conseillers-commerciaux sont présents pour répondre aux questions des visiteurs professionnels et du grand public et leur proposer les offres et produits de Ooredoo. Par sa participation régulière aux évènements et salons, Ooredoo confirme son implication dans le développement économique de l’Algérie.