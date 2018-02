L’objectif sera atteint en 2019 selon le ministre de l’agriculture: 2 millions d’hectares de superficies irriguées

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pèche, Abdelkader Bouazgui, a déclaré dimanche à Médéa que l’objectif des deux (02) millions d’hectares de superficies irriguées sera atteint en 2019, affirmant que plus de la moitié de cet objectif, soit environ 1,3 million d’hectares, a été déjà réalisé.

M Bouazgui, qui était accompagné du ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a indiqué, à l’ouverture d'une rencontre nationale sur la mise en œuvre du programme national d’extension des superficies irriguées, que le seuil des deux millions de superficies irriguées "sera atteint largement avant l’échéance fixée", assurant que "pas moins de 1.301.231 d’hectares ont été réalisés, depuis le lancement de ce programme en 2000". Le plan d’exécution, mis en œuvre conjointement avec le département des Ressources en eau, devrait permettre, selon le ministre, d’achever le reste du programme, dans les délais impartis à cette opération d’envergure et contribuer ainsi à réduire la dépendance alimentaire du pays. M. Necib a, de son coté, relevé que 70 % des ressources hydriques mobilisées sont destinées à l’agriculture, ce qui représente un volume de 7 milliards de M3, alors que ces ressources ne couvraient, en 2000, que 40 % des besoins du secteur agricole, avec un apport de 1, 8 milliard de M3, pour une superficie n’excédant pas 350 000 hectares, a-t-il expliqué. Il a mis l’accent, lors de cette rencontre nationale, sur la nécessité de généraliser l’utilisation des systèmes économiseurs d’eau afin de réduire la part de l’irrigation traditionnelle, qui représente actuellement 50 % des eaux utilisées par le secteur agricole, l’intensification de l’utilisation des eaux épurées, dont le taux d’intégration en agriculture avoisine les 15 %, en sus du développement de l’irrigation d’appoint, qui représente 40 % des objectifs tracé, a-t-il souligné. Au mois de janvier dernier, Abdelkader Bouazgui, a affirmé à Tébessa que la surface agricole irriguée à l’échelle nationale croîtra à 2 millions d'hectares à fin 2018, contre 1,3 million hectares actuellement. Ce développement projeté de la surface agricole qui s’inscrit dans le cadre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, permettra d’accroître les diverses récoltes agricoles notamment celles des légumes secs, des légumes et des fruits, a assuré le ministre, en visite de deux jours dans la wilaya, lors de l'inspection d’une exploitation agricole à M’chentel, dans la commune de Chréa. L’objectif est de parvenir à assurer l’autosuffisance et à diversifier la production agricole, a souligné Bouazgui, affirmant qu’’’à fin 2018, pas moins de 600.000 hectares irrigués seront réservés à la céréaliculture". La superficie agricole irriguée à l’échelle nationale est passée de 350 000 hectares en 1999 à près de 1,3 million d’hectares en 2017, a indiqué le directeur de la régulation et du développement de la production agricole auprès du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari. Omari a affirmé que «le soutien à l’irrigation agricole se poursuit en dépit de la conjoncture financière actuelle», rappelant l’objectif tracé dans le cadre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à atteindre une surface de 2 millions hectares de terres agricoles irriguées d’ici à 2020. Dans ce sens, Omari a indiqué que le département de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en collaboration avec le ministère des Ressources en eau, œuvre à «consolider le système d’irrigation national» à travers la mise en place de toutes les dispositions nécessaires en matière d’équipements (barrages notamment) et procédés d’accompagnement. La généralisation des systèmes économes en eau notamment les techniques du «goutte à goutte» ou l’aspersion figure parmi «les mesures adoptées pour rentabiliser les efforts déployés et développer le domaine de l’irrigation à l’échelle nationale, a fait savoir le même responsable, mettant l’accent sur l’importance de rationaliser l’utilisation de l’eau au double plan économique et environnemental. L’utilisation de techniques d’irrigation économe permettra d’épargner quelque 2 milliards de m3 d’eau, a-t-on encore noté, attestant que ce volume d’eau économisé peut irriguer de 200 000 à 300 000 hectares jusqu’en 2020. L’élargissement de la surface agricole irriguée contribuera, a estimé le même responsable, à l’amélioration de la production et la productivité avec l’objectif de consolider la sécurité alimentaire. Le directeur de la régulation et du développement de la production agricole auprès du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a, dans ce contexte, fait part d’un programme de renforcement de l’irrigation dans la céréaliculture pour augmenter la production en la matière. Les surfaces irriguées représentent actuellement plus de 15 % de la surface agricole utile (SAU) à l’échelle nationale, alors qu’en 1999, elles étaient de l’ordre de 4%, a-t-on rappelé.