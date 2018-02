Coopération algéro-danoise : Visite d'une délégation d'hommes d'affaires danois en mars à Alger

Une délégation d'hommes d'affaires danois effectuera une visite à Alger en début mars prochain, a indiqué hier l'ambassadeur du Danemark, Julie Elisabeth Pruzan Jirgensen, lors d'un entretien qu'elle a eu avec le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

La visite de ces hommes d'affaires en Algérie permettra d'examiner les opportunités de partenariat entre l'Algérie et le Danemark, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie et des mines. Lors de cette audience accordée par M. Yousfi à Mme Pruzan Jirgensen, les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, ainsi que l'échange d'expériences et d'expertise entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, a précisé la même source. A cette occasion, le ministre a souligné l'intérêt de l'Algérie à accroître et à diversifier le partenariat bilatéral avec le Danemark. Pour rappel, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a examiné, récemment avec l'ambassadeur du royaume du Danemark à Alger, Julie Elisabeth Pruzan Jirgensen les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale ainsi que l'échange d'expériences et d'expertises entre les deux pays, particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la sécurité sociale. La rencontre "a permis de passer en revue les relations entre les deux pays dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et d'échanger les vues sur les questions d'intérêt communs", a indiqué un communiqué du ministère. A cette occasion, le ministre a passé en revue "la politique de l'Algérie dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ainsi que les mesures approuvées par les autorités publiques pour encourager l'entrepreneuriat et intégrer les jeunes dans le marché du travail". L'expérience de l'Algérie dans le domaine de la sécurité sociale a également été passée en revue lors de cette rencontre. De son côté, l'ambassadeur du royaume du Danemark a salué "les mesures prises par l'Algérie pour le soutien de l'emploi ainsi que le développement réalisé par le système de la sécurité sociale en Algérie", indique-t-on de même source. Les deux parties ont convenu de "rapprocher le dialogue bilatéral et la concertation à l'effet de renforcer les relations bilatérales et de débattre des voies et moyens de développer cette coopération, notamment à travers l'échange d'expériences et d'expertises". L’expertise danoise dans des secteurs porteurs, tels que l’agriculture et l’agro-industrie, la santé et l’industrie pharmaceutique ainsi que les énergies renouvelables, intéresse au plus haut point l’Algérie. Les bilans des échanges commerciaux et des investissements, entre les deux pays, n’évoluent pas au rythme des opportunités recensées. Dans le domaine pharmaceutique, les laboratoires Novo Nordisk, établis depuis plusieurs années en Algérie, a investi plus de 100 millions de dollars.