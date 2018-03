Contrôle technique: Avis mitigés des citoyens sur les mesures fixant la durée du contrôle en fonction du type du véhicule

La récente mesure appliquée par les agences de contrôle technique de véhicule fixant la durée du contrôle technique des véhicules (20 mn pour le poids léger et 30 mn pour le poids lourd) a suscité un mécontentement chez certains citoyens qui se sont plaints des longues files d'attente devant les agences, tandis que d'autres y voit un moyen d'assurer leur sécurité.

Les agences de contrôle technique de véhicules avaient lancé, en début d'année (2018), une nouvelle mesure relative au contrôle de véhicules fixant la durée du contrôle technique pour chaque véhicule (20 mn pour les véhicules légers et 30 pour les poids lourds), une mesure critiquée par plusieurs citoyens, en raison des longues files d'attente devant ces agences, pouvant durer parfois une journée complète. Approchés par l'APS, plusieurs citoyens se sont plaints de "la longue attente" devant les agences de contrôle technique, estimant qu'une telle mesure ne fait qu'aggraver la situation et signifie une perte de temps considérable. Cependant, d'autres citoyens ont estimé que cette mesure servait l'intérêt général et assurait la sécurité des chauffeurs de véhicules, en ce sens où elle permet de garantir un contrôle minutieux de chaque véhicule et de détecter d'éventuelles anomalies. Cette mesure vise, en premier lieu, à protéger le citoyen et à s'assurer du déroulement de l'opération dans les meilleures conditions et dans un cadre légal, a déclaré à l'APS le directeur des transports de la wilaya d'Alger, Rachid Ouazane. Concernant les longues files d'attente devant ces agences, le responsable a indiqué que des efforts sont consentis pour encourager les propriétaires

de ces agences à créer des lignes de contrôle supplémentaires au niveau de leurs agences, pour réduire le temps d'attente, ajoutant que les autorités compétentes encourageaient l'investissement pour la création de nouvelles agences de contrôle. M. Ouazane a mis l'accent sur l'importance de cette mesure qui vise à protéger le citoyen et à s'assurer du bon état du véhicule, en vue de réduire le nombre des accidents de la route en Algérie, qui font des milliers de morts et de blessés. Selon M. Brahim Ammar, responsable technique au centre de contrôle technique des véhicules "Cota", l'application de cette mesure ne pose pas de problèmes. Et d'ajouter que la mesure fixant la durée du contrôle de chaque véhicule répondait à des normes internationales pour garantir un contrôle efficace du véhicule. L'intervenant a fait savoir que toutes les mesures avaient été prises pour faciliter l'opération au citoyen qui, une fois le contrôle technique terminé, se verra remettre un document qui prouve le bon état de son véhicule et le prémunira contre toute poursuite judiciaire. Il a appelé les conducteurs à se rapprocher des différentes agences de contrôle technique, avant la fin de la validité du document de contrôle technique, pour éviter les longues files d'attente.

S.A