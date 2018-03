Administration : Installation du conseil d'administration du centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement

Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a procédé à l'installation du conseil d'administration du centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement, ainsi que son directeur général, Abdelkader Kelkel, indique jeudi un communiqué de ce ministère.

Cette installation "s'inscrit dans le cadre de la stratégie du département visant à redynamiser le travail de ce centre spécialisé dans la réalisation d'études et d'analyses à caractère économique, politique, démographique et social, conformément au plan d'action du secteur notamment les nouveaux chantiers visant la promotion du service public, et l'offre de service de qualité aux citoyens ainsi que le développement local durable mais également la démocratie participative", précise la même source. Durant la cérémonie d'installation, le SG du ministère de l'Intérieur a souligné "le rôle essentiel de ce centre en tant que partenaire important pour le département dans l'élaboration des politiques publiques et ce, à travers les expertises et études réalisés par des experts pluridisciplinaires de notoriété nationale et internationale", souligne le communiqué. Par ailleurs, M. Dahmoune a rappelé les instructions du ministre de l'Intérieur concernant l'association des bureaux d'expertises dans l'ensemble des projets menés par le secteur, ajoute la même source.