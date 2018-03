"Salem 2018" du 21 au 27 mars courant : La 7ème édition du Salon national de l'emploi

La 7ème édition du Salon national de l'emploi "Salem 2018" se tiendra du 21 au 27 mars 2018, a annoncé, samedi à Alger, le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali.

Dans une allocution à l'occasion du lancement de la 2ème édition du développement de startups de la wilaya d'Alger, M. Zemali a indiqué que "la 7ème édition du Salem, qui se tiendra cette année sous le thème "Start-up, la réussite par l'innovation", mettra en avant les startups et verra la participation de plus de 500 exposants dont 300 startups". Saluant l'initiative "pionnière" lancée par la wilaya d'Alger pour accompagner et soutenir les jeunes talents dans la création de solutions innovantes, le ministre a souligné la disponibilité de son département à "réunir toutes les conditions nécessaires pour le soutien et le développement des micro-entreprises et des start-ups". La 2ème édition du développement de start-up de la wilaya d'Alger a vu la participation de plus de 1400 participants dont des intervenants étrangers qui ont présenté leur expériences dans ce domaine.