Algérie-Danemark : M. Messahel plaide pour une relance substantielle des relations économiques

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a appelé mardi à Alger à une relance substantielle des relations économiques algéro-danoises et à hisser les relations bilatérales dans les domaines économique et commercial au niveau d’excellence des relations politiques et d’amitié entre les deux pays.

S’exprimant lors de l’ouverture d’un forum d’affaires algéro-danois qu’il a co-présidé avec son homologue danois, Anders Samuelsen, M. Messahel a indiqué qu’autant les relations politiques et les liens d’amitié entre l’Algérie et le Danemark sont excellents et satisfaisants, autant les liens commerciaux et économiques demeurent encore modestes et méritent d’être développés, consolidés et approfondis. "Nous estimons que cette démarche est souhaitable et qu’elle est surtout objectivement réalisables si l’on considère la grande complémentarité entre les économies des deux pays", a-t-il précisé. Le ministre a, par ailleurs, affirmé que la présence au forum d’un nombre important d’hommes d’affaires danois et algériens, représentant divers secteurs de l’économie et de l’industrie, témoigne de la volonté des deux pays et de leur désir commun de renforcer leurs liens économiques et industriels. Selon lui, cette forte présence est également l’expression d’une vision partagée de donner aux relations d’amitié entre l’Algérie et le Danemark un contenu et un élan nouveaux les adossant à un flux d’échanges et d’investissements durables et encadrés à l’effet de tirer pleinement parti des énormes ressources et potentialités qu’offrent les deux pays. Il a ainsi considéré que la tenue de ce forum contribuera à asseoir un nouveau partenariat entre l’Algérie et le Danemark en impliquant fortement les hommes d’affaires des deux pays Le chef de la diplomatie algérienne a, par ailleurs, indiqué que le Danemark affiche un dynamisme économique avéré et une progression palpable de ses échanges et investissements à travers le monde. Il a, dans ce sens, précisé que le savoir-faire et la technologie danois ne sont plus à faire connaitre et jouissent d’une notoriété qui va au-delà du continent européen pour s’inscrire dans les grands courants d’échanges mondiaux et conférer une place de choix aux produits d’exportation du Danemark. M. Messahel a soutenu que l’Algérie offre également d’innombrables atouts, un potentiel économique non négligeable, une ouverture économique sur l’Europe et également sur le monde arabe et l’Afrique. Par ailleurs, il a tenu à saluer la décision "sage" et "positive" prise en mai 2017 pour la réouverture de l’ambassade du Danemark en Algérie, ajoutant qu’il s’agit là d’un signal fort que le gouvernement algérien apprécie à sa juste valeur, et qui devrait contribuer à une relance du dialogue politique et surtout de la coopération économique et commerciale bilatérale.

Privilégier le partenariat et le joint-venture

Il a alors soutenu que l’une des priorités, aujourd’hui, est d’assurer une relance importante et substantielle des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays: "Nos deux gouvernements en ont la volonté et veulent paver la voie aux hommes d’affaires pour multiplier et affiner les opportunités d’affaires et de partenariat. C’est là toute la vocation de ce forum". M. Messahel a aussi tenu à rappeler qu’en dépit de la crise économique mondiale qui affecte l'Algérie depuis quelques années et de la chute de ses recettes d’exportations, le pays, sous le leadership du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adopté une politique qui vise à maintenir le cap sur la coopération internationale, et tout particulièrement avec ses partenaires de l’Union européenne. Le ministre a expliqué que l’Algérie, qui a décidé de restreindre ses importations notamment pour les produits non essentiels pour développer son appareil de production nationale et son industrie, privilégie, en tant qu’orientation politique cardinale, le partenariat et le joint-venture. "En vertu de cette nouvelle approche, nous invitons nos partenaires, et le Danemark en fait partie intégrante, à venir produire chez nous et, pourquoi pas, à commercialiser et à exporter ensemble", a-t-il insisté. De ce point de vue, il a fait valoir que la pose, mardi, de la première pierre du complexe de production d'insuline à Boufarik (Blida), relevant d'un projet de partenariat entre Saidal et Novo Nordisk, "prendra valeur de symbole pour l’avenir commun d’amitié et de coopération entre les deux pays".

M. Yousfi s'entretient avec le ministre danois des Affaires étrangères sur la coopération industrielle

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi a reçu à Alger, le ministre danois des Affaires étrangères M. Anders Sameulsen, avec qui il a discuté de la coopération entre les deux pays, tout en appelant à l'élargir et de la diversifier davantage, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette entrevue, M. Yousfi a présenté au ministre danois qui était accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires, les performances et les potentialités de l'industrie algérienne, en citant notamment les domaines de textile, la sidérurgie, le ciment, la mécanique, le phosphate, ainsi que l'industrie pharmaceutique, a précisé la même source. A cette occasion, le ministre a appelé à élargir le champ de coopération bilatérale entre les entreprises algériennes et danoises, tout en exprimant la volonté de son secteur d'accompagner et aider de nouvelles entreprises danoises à s'installer en Algérie. Pour sa part, M. Sameulsen s'est dit "heureux de coopérer avec un grand pays comme l'Algérie", tout en affichant "la volonté de son pays de renforcer les relations et les partenariats économiques avec l'Algérie", note le communiqué. Les deux parties se sont dit optimistes quant à l'avenir des relations économiques entre l'Algérie et le Danemark. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, M. Yousfi a indiqué que le partenariat industriel entre les deux pays enregistrait un développement positif tout en réitérant "la nécessité de diversifier cette coopération". De son coté, le ministre danois a affirmé que les discussions avec le ministre de l'Industrie et des Mines étaient "très riches et fructueuses" soulignant que sa visite en Algérie constitue un nouveau départ pour les relations économiques des deux pays, a conclu la même source.

M.Guitouni s'entretient avec le ministre danois des Affaires étrangères sur la coopération énergétique

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a reçu lundi à Alger le ministre des Affaires étrangères du Danemark, Anders Samuelsen, avec qui il a discuté des moyens du renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé les opportunités d’affaires et d’investissements ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre les deux pays et de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine des hydrocarbures et des énergies renouvelables, précise la même source.

M. Guitouni a donné un aperçu général de la politique énergétique algérienne et des opportunités offertes dans l’amont pétrolier et gazier ainsi que dans le domaine de la pétrochimie, des industries de transformation et dans les énergies renouvelables. Il a insisté, dans ce sens, sur la volonté de l’Algérie d'œuvrer davantage pour mieux valoriser ses ressources en hydrocarbures et pour explorer et exploiter son patrimoine minier en hydrocarbures. Par ailleurs, le ministre de l’Energie a mis en avant les projets de partenariats qui peuvent être conclus dans le domaine des énergies renouvelables en Algérie. Selon lui, le partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises algériennes et danoises en Algérie représente un véritable vecteur de développement socio-économique et une occasion d’entrevoir des opportunités fructueuses d’affaires et d’investissements sur le moyen et long terme dans des domaines à forte valeur ajoutée et créateurs d’emplois, ajoute le communiqué. De son coté, le ministre des affaires étrangères danois s’est dit "très optimiste quant au développement d’un partenariat avantageux pour les deux pays" et s’est réjoui également des "belles perspectives" d’affaires entre l’Algérie et le Danemark dans le domaine des hydrocarbures, de l’éolien et du solaire en particulier. M. Samuelsen a entamé dimanche une visite de travail de trois (03) jours à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

A.A.