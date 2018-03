Satellites/entreprises : Algérie Télécom Satellite double son chiffre d'affaires en 2017 grâce aux services à haute valeur ajoutée

L’opérateur public Algérie Télécom Satellite (ATS) a adopté en 2017 une nouvelle stratégie basée sur le développement de services à haute valeur ajoutée et la maîtrise de l'outil technologique ayant permis de doubler son chiffre d'affaires avec plus de 6 milliards de DA et réaliser un bénéfice "record" de plus d'un milliard de DA, a annoncé à Alger son PDG, Mohamed Anouar Benabdelouahad.

"Les résultats enregistrés pour l'exercice 2017 traduisent un chiffre d'affaires de 6,007 milliards de DA, contre 3,378 milliards de DA en 2016, soit quasiment le double'', a précisé M. Benabdelouahad dans un entretien à l'APS consacré au bilan réalisé par l'entreprise.

Considérant ce chiffre d’affaires comme étant "le meilleur exercice commercial réalisé par ATS depuis sa création en 2006", il a indiqué que son entreprise, spécialisée dans le secteur des télécommunications spatiales, compte dépasser les 7 milliards de DA de chiffre d’affaires en 2018. Le PDG d'ATS s’est dit satisfait de la "performance exceptionnelle réalisée par son entreprise en 2017 avec un bénéfice net de plus d’un (1) milliard de DA". "L'entreprise a enregistré un résultat net des activités ordinaires de 1,002 milliard de DA durant l’année 2017, contre seulement 10,523 millions de DA en 2016, soit une progression avoisinant les 9.500%", a-t-il détaillé. M. Benabdelouahad a expliqué ces résultats par la mise en œuvre, en 2017, d'une nouvelle stratégie ciblant le secteur privé ayant permis à ATS d’enregistrer "une croissance appréciable et des chiffres records, comparativement aux années précédentes". ATS, qui offrait ses services essentiellement aux entreprises et institutions publiques, a décidé en 2017 de cibler le secteur économique privé notamment les multinationales, réussissant ainsi à enregistrer de nouveaux clients. Cette démarche a permis d'"augmenter à 85% sa part de marché en 2017, contre environ 70% en 2016". Il est à relever que le marché algérien des télécommunications spatiales compte, en plus d’ATS, plusieurs autres entreprises dont 2 activant en VSAT (Very Small Aperture Terminal, qui est un système de communication fournissant notamment de l’internet et de la visioconférence) et 63 autres activant dans le domaine de la gestion des flottes (qui proposent diverses solutions de géolocalisation de véhicule).

Services à valeur ajoutée de la haute technologie

Les résultats obtenus par ATS sont le fait notamment "des services à valeur ajoutée de haute technologie" sur lesquels l’entreprise a décidé de concentrer pleinement son activité.

Il s'agit de la "maîtrise" de la technologie VSAT (qui constitue le cœur de métier de l’entreprise et son domaine de compétence) ayant permis d'utiliser moins de capacité spatiale pour produire le même service, "ce qui a considérablement diminué les opérations inhérentes au transfert de devises", a-t-il expliqué. Concernant le segment géolocalisation, ATS a procédé au lancement de nouvelles solutions de gestion des flottes par satellite dédiées aux entreprises leur permettant d'avoir une meilleure visibilité sur leurs véhicules, à travers des capteurs installés à bords. Chaque capteur donne des informations telles que la position géographique du véhicule, sa vitesse, son niveau du carburant, le comportement du conducteur, les heures de conduite et de repos. Le système permet à l’entreprise d’obtenir les rapports nécessaires sur le respect du régime de la conduite et d’arrêter à distance le véhicule. Le système, lancé en 2016 et qui a permis aux entreprises clientes de "réduire considérablement" le nombre d’accidents de la circulation, est installé "dans environ 7.500 véhicules". Durant l'année 2018, "quelque 8.000 véhicules seront dotés de ce système". ATS a réussi, en outre, à pénétrer, en 2016, le marché maritime, en offrant des systèmes de télécommunications par satellite, qui assurent une connectivité voix et data, permettant ainsi aux utilisateurs d’avoir accès à des informations de navigation, des données météorologiques ou des images satellites, d’indiquer leur position ou de rester en contact avec leur siège ou bureau. M. Benabdelouahad a annoncé que son entreprise compte, également, pénétrer, en 2018, le marché des télécommunications aéronautiques, ajoutant que le dossier est "en cours de maturation". Le PDG d’ATS a indiqué, en outre, que l'augmentation du chiffre d'affaires s'explique aussi par le fait que son entreprise a procédé, durant l'année 2017, au "recouvrement de ses créances impayées auprès de ses clients" et grâce à un plan de redéploiement de ses ressources humaines visant à créer notamment les conditions de travail les "plus favorables pour un rendement optimal" du personnel qui compte 395 employés. "Nous avons travaillé sur la maîtrise des charges fixes supportées par l'entreprise à l'instar de la masse salariale, sur laquelle nous avons agi en l'abaissant de 30% en 2016 à 15% en 2017", a-t-il expliqué, ajoutant que cela s'est traduit sur le volet pratique par "une vision centralisée menant à une meilleure exploitation de nos ressources humaines".

APS