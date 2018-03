Téléphonie : Huawei compte réaliser une usine de montage de Smartphone en 2018 en Algérie

L’entreprise chinoise Huawei envisage de réaliser une usine de montage de Smartphones en Algérie durant l’année 2018, a indiqué le directeur général de Huawei Algérie, Gao Jia.

"Huawei est en train d’étudier la possibilité de construire une grande usine de montage de Smartphones en Algérie au cours de l’année 2018", a précisé à la presse M. Jia, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de Huawei situé dans le quartier des Affaires à Bab Ezzouar. Il a expliqué que des discussions avec des partenaires économiques algériens "sont en cours dans ce sens", faisant savoir que le choix du partenaire économique et la date de lancement effectif du projet seront annoncés au moment opportun. Présente en Algérie depuis une dizaine d'années, Huawei, spécialiste des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), est en partenariat avec plusieurs institutions et entreprises publiques notamment pour le déploiement de réseaux d'infrastructure. Elle coopère, aussi, avec les opérateurs locaux tels que Mobilis, Algérie Télécom et Djezzy. Outre la fourniture de solutions et de services, la société a formé plus de 2.000 jeunes algériens en 2017 dans différents domaines en relation avec les TIC. Huawei, qui compte 524 employés, dont plus de 400 Algériens, s'est lancée dans un programme de formation des formateurs en collaboration avec l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT).

A.A.