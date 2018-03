Ooredoo et la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées célèbrent la Journée Internationale de la Femme : Hommages aux mères d’enfants handicapés

Dans le cadre de la double célébration de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars et de la Journée Nationale des Personnes Handicapées du 14 mars, Ooredoo et la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH) organisent, conjointement, une cérémonie en hommage aux mères d'enfants vivant avec un handicap.

Cet évènement a été organisé à Alger en présence de la Présidente de la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH), Mme Atika El Mamri, de M. Ramdane Djezairi, Directeur Opérationnel chargé des Relations Publiques et Médias à Ooredoo ainsi que des familles et membres d’associations activant dans le domaine des droits des personnes handicapées. Lors de cette cérémonie, un hommage appuyé a été rendu à une soixantaine de mères d’enfants handicapés. Ces mamans qui, chaque jour, veillent avec courage et détermination à faciliter la vie de leur progéniture. Dans son message à ces mères courage, Mme Atika El Mamri, Présidente de la FAPH a notamment déclaré : « Ce 8 mars nous interpelle sur les parents qui affrontent les difficultés liées au handicap de leur enfant. Nous voulons à travers cette cérémonie saluer le courage et l’engagement de toutes les mamans qui mènent quotidiennement ce combat pour assister leurs enfants et leur offrir un quotidien moins pénible. Nous tenons en cette occasion également à remercier notre partenaire Ooredoo pour son accompagnement habituel et indéfectible à notre fédération et son soutien à cette frange de la société.» Depuis 2015, Ooredoo accompagne, en tant que partenaire, la FAPH qui milite pour la défense et la promotion des droits des personnes handicapées. Cet accompagnement se traduit par la mise en œuvre de projets et d’actions en faveur de cette frange de la société. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo accorde un grand intérêt aux initiatives en direction des femmes algériennes. Cet engagement se concrétise par de nombreux projets menés en leur faveur. Ainsi, dans le cadre de son partenariat avec l’Association Algérienne d’Alphabétisation IQRAA, Ooredoo contribue à l’aménagement et à l’équipement des Centres de formation, d’apprentissage et d’insertion pour les femmes (AFIF). Aussi, chaque année, Ooredoo tient à marquer la Journée Internationale de la Femme en rendant hommage aux Algériennes s’étant illustrées dans divers domaines. C’est ainsi que des hommages appuyés ont été rendus notamment aux écrivaines, aux sportives, aux moudjahidate, aux femmes chefs d’entreprises et aux femmes rurales. A travers ses initiatives, Ooredoo renforce son statut d’entreprise citoyenne en s’engageant pleinement au côté des principaux acteurs du mouvement associatif national.