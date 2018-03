4ème édition du Prix Ooredoo d’Alphabétisation : Les candidatures ouvertes jusqu’au 22 mars

La période de l’appel à candidature pour la 4ème édition du « Prix Ooredoo d’Alphabétisation » lancé conjointement par l’Association Algérienne d’Alphabétisation « IQRAA » et Ooredoo, arrive à son terme dans quelques jours, soit le 22 mars 2018.

Cette distinction est remise annuellement à l’occasion de la Journée du Savoir « Yaoum el Ilm », coïncidant avec le 16 avril, et vise à encourager les efforts entrepris dans la lutte contre l’analphabétisme et la promotion du savoir et de la connaissance. Ouvert aux candidats des 48 wilayas du pays, ce concours est ouvert jusqu’au jeudi 22 mars 2018 (inclus) à 17 heures. Les dossiers de candidature doivent être déposés, à l’attention du Président du Jury du "Prix Ooredoo d’Alphabétisation" aux adresses suivantes :

•Pour la région Centre : Siège Central Ooredoo : 66, route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger.

•Région Ouest : Direction régionale Ooredoo : Coopérative Ibn Sina Ilot n°137-Point du Jour, Oran.

•Région Est : Direction régionale Ooredoo : Zone industrielle Palma, Constantine.

Le formulaire de candidature, les conditions de participation, la constitution du dossier de participation et le règlement du concours sont disponibles pour consultation et téléchargement depuis le lien : http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-sur-ooredoo/prix-alphabetisation-2018 .Pour rappel, le Prix Ooredoo d’Alphabétisation, instauré en 2013, récompense des personnes, des institutions, des organisations et des associations, publiques ou privées, ayant contribué de manière significative aux efforts de lutte contre l’analphabétisme en Algérie et ce à travers des études, des projets, des émissions, des publications, des applications ou tout autre travail ou initiative. Pour toute information complémentaire concernant ce concours, vous pouvez contacter le Département des Relations Publiques et Médias à l’adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou de consulter le site web de Ooredoo: www.ooredoo.dz rubrique (Tout sur Ooredoo) ou le lien : http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-sur-ooredoo/prix-alphabetisation-2018