Algérie-Chine : Signature d’un contrat pour la construction d’un nouveau car Ferry de l’Entmv

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv ) et un groupe chinois spécialisé dans la construction navale ont signé dimanche à Alger un contrat pour la construction d’un nouveau car Ferry au profit de l'Enmtv, d'une capacité de 1800 passagers et 600 véhicules.

Ce groupe chinois est constitué de deux (2) entreprises à savoir Chantier Guangzhou Shipyard International (GSI) et China Shipbuilding Trading company (CSTC) . D’un montant de 175 millions de dollars, le contrat a été paraphé par le P-dg de l’Entmv, Ahcéne Grairia et les Présidents de GSI et CSTC respectivement, MM. Han Guang De et Li Hongta, et ce, en présence du ministre des Travaux publics et des Transports , Abdelghani Zaalane, et de la représentante de l’Ambassade de Chine à Alger, He Hongyan. Le navire qui sera réalisé dans un délai de 26 mois est d’une longueur de 199,90 mètres et une largeur de 29,95 mètres avec une vitesse de 24 noeuds (43,68 Km /h) . Il est doté de deux (2) restaurant, un salon de thé, aires de jeux pour enfants, un espace pour la prière et d’une salle de sport. En plus des cabines première classe dotées de salles de bain et téléviseurs, le navire dispose de dix (10) suites dont deux de type présidentielles. Et pour assurer une assistance médicale aux passagers, un hôtel équipé est prévu à bord avec tous les équipements nécessaires . Le navire avec toutes ses commodités offertes et le nombre de lits (1500 lits ) ainsi que son autonomie en carburant et vivres (10 jours) offre l’opportunité d’organiser des croisières en basse saison. A noter que ce navire est garanti trois (3) ans avec une extension de garantie de deux (2) ans sur la coque et équipements principaux. Il est également à signaler qu’un programme de formation de six (6) mois est inclus dans le contrat, et ce, à la charge du constructeur. En raison de sa vitesse générée par quatre (4) moteurs de propulsion de dernière génération, le navire, permettra de réduire les délais des traversées allant de 2 à 3 heurs. Intervenant lors de la cérémonie de signature, le ministre des Travaux publics et des Transports a tenu à signaler que ce contrat est le fruit de trois (3) ans de négociations entre les deux parties. Selon M. Zaalane, la décision de construire ce navire s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui vise à renouveler la flotte maritime nationale et à mettre en oeuvre une flotte de transport de marchandises. Le ministre a, à ce titre, fait part de la décision du Chef de l’Etat d’acquérir 26 navires pour le transport de containers et de marchandises. A ce jour, dix (10) navires ont été acquis alors que 16 navires sont encore en phase de négociations. M. Zaalane a également fait part de la réparation du navire Tarik Ibn Zyad lequel a subi un incendie au large de la mer l'automne dernier. Selon lui, ce navire sera remis en service à partir de la prochaine saison estivale. Pour sa part la représentante de l’Ambassade de Chine à Alger a indiqué que la signature de ce contrat témoigne de l'existance d'une coopération "mutuellement bénéfique" entre l'Algérie et la Chine. Pour rappel, l’ENTMV avait attribué, en avril 2017, au groupement chinois (GSI- CSTC) la construction d’un nouveau car-ferry.

R.N