Industrie Militaire : Le rôle de l'industrie militaire dans le soutien à l'économie nationale souligné à l'APN

Les participants à la Journée parlementaire, organisée mardi au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur les industries militaires algériennes, ont mis en avant unanimement le rôle central de ces industries dans le développement et la consolidation de l'économie nationale, particulièrement en cette conjoncture, marquée par le recul des recettes des hydrocarbures.

Dans son allocution d'ouverture des travaux de cette manifestation, M. Bouhadja a valorisé, "la politique clairvoyante adoptée visant à asseoir une industrie militaire nationale solide et développée, une orientation qui consolide le développement économique et permet à l'Algérie d'être un Etat souverain dans ses décisions et soutenu par la confiance de son armée et de son peuple". Il a, à ce titre, indiqué que "la mise en place de l'industrie militaire et civile en Algérie découle de la concrétisation des valeurs de Novembre et de la consécration du slogan d'un Etat fort et sûr, porté par le président de la République, en vue de consolider le processus de paix et de stabilité, répondre aux besoins en matière de défense et contribuer à l'appui du tissu industriel, avec tout ce que cela induit en termes de réduction de la facture d'importations d'armes et d'équipements militaires". Ces industries militaires locales sont à même "d'épargner à l'Etat des réserves de changes à destiner aux besoins essentiels", a estimé le président de l'APN pour qui, ceci "traduit la stratégie de développement durable et conforte le processus des réformes globales que l'Etat veille à mettre en oeuvre". Evoquant l'efficacité des partenariats conclus avec les pays frères et amis en matière d'industrie militaire et civile, M. Bouhadja a indiqué que ces partenariats permettent "d'acquérir les technologies de pointe, l'expertise et le savoir-faire en vue de développer les capacités de l'Armée nationale populaire (APN) et ses capacités matérielles et humaines pour faire face aux défis actuels et futurs". Par ailleurs, M. Bouhadja a mis en avant les réalisations de l'ANP, notamment "l'évolution, la modernisation et le professionnalisme que connait l'institution militaire en application des orientations du président de la République, en vue d'en faire l'une des armées puissantes en termes d'armement, d'organisation et l'opéranilité, afin qu'elle soit toujours un rempart solide pour le peuple et la patrie contre toutes formes des menaces qui ne cessent de prendre de l'ampleur jour après jour". "Notre armée accorde une importance capitale à l'acquisition de la science et du savoir et à leur mise à profit pour promouvoir sa performance et développer ses capacités dans l'innovation, en veillant à être au diapason de la dynamique des développements scientifiques et technologiques", a ajouté M. Bouhadja. De son côté, le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua a mis en avant l'importance de l'industrie militaire dans le système économique, en général, affirmant que l'Algérie a franchi des étapes importantes dans le secteur de l'industrie en vue de s'affranchir de la dépendance à l'importation. Estimant que l'intérêt accordé à l'industrie militaire est une suite logique des industries nationales, il a indiqué que le rôle de l'armée nationale populaire (ANP) ne se limite pas à la défense des frontières nationales mais s'étend à la contribution à la relance de l'économie nationale dans divers domaines. Pour sa part, le Directeur des Industries militaires auprès du ministère de la Défense, le Général-major Rachid Chouaki a affirmé dans son allocution que "les industries militaires font partie intégrante du tissu industriel national", ajoutant que l'intégration du secteur de l'industrie militaire dans le tissu industriel national a débuté en 2012 à travers des partenariats entre les entreprises militaires économiques et des entreprises nationales. Le développement du partenariat avec le secteur industriel national a permis la relance de plusieurs sociétés nationales qui étaient au bord de la faillite et de la fermeture, comme la Société algérienne pour l'industrie de la Chaussure à Sidi Bel Abbes et la Société algérienne de Textile et autres. De son côté, le Directeur de la communication et de l'orientation au ministère de la Défense, le Général-major Boualem Madi, a fait savoir que le ministère a adopté une stratégie de communication interactive visant faire connaitre à l'opinion publique les efforts et les missions de l'ANP en matière de protection des frontières à travers des portes ouvertes et des visites de guidées. Dans son intervention intitulée "Le volet économique des industries militaires", le lieutenant-colonel Haddouche a mis en exergue le rôle économique des industries militaires et le volume de l'investissement directe étranger qui s'est élevé, dans ce secteur, à près de 1 milliard de dollars. Pour sa part, le Colonel Karaoui a mis l'accent dans son intervention intitulée "Importance des industries de défense", sur l'importance du secteur en termes de satisfaction des besoins du marché national (camions, véhicules et bus), ajoutant que le secteur aspire à atteindre en 2019 un chiffre d'affaires de 100 milliards de dinars, outre la création de 30.000 postes d'emploi et l'augmentation du nombre de sociétés industrielles à travers le territoire national à 10 sociétés, 12 sociétés par actions (SPA) et 40 usines". A noter que la journée parlementaire a été marquée par la distinction de cadres du ministère de la Défense par l'APN.

APS