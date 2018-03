Environnement : Le premier salon international de l'environnement et des énergies renouvelables du 26 au 28 mars à Alger

Le premier salon de l'environnement et des énergies renouvelables (Sierra 2018) se tiendra du 26 au 28 mars en cours au palais des expositions des Pains maritimes avec la participation d'une centaine d'entreprises dont 70% du secteur privé et plusieurs entreprises étrangères, a annoncé mercredi la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatima-Zohra Zerouati.

Ce salon, qui se tiendra sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, verra la participation d'entreprises françaises, allemandes, turques, chinoises,et finlandaises avec l'Allemagne comme invité d'honneur de cette première édition, a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse tenue au siège de la Safex (Société algérienne des foires et exportation). L'Allemagne jouit d'une très grande expérience dans le domaine de l'environnement et ce salon nous permettra d'en tirer profit", a-t-elle expliqué en ajoutant que cette manifestation sera une occasion pour l'échange d'expériences entre les participants et verra l'organisation de conférences de haut niveau animées par des experts nationaux et internationaux et des rencontres B to B. L'objectif est de faire connaître, entre autres, la stratégie de l'Algérie en matière des énergies renouvelables "off grid" (hors réseau) à l'horizon 2030 et d'étudier les opportunités de concrétiser des partenariats dans ce domaine. Il permettra également de faciliter l'accès aux technologies innovantes de production dans les secteurs de l'économie verte et des énergies renouvelables. Environ un tiers des participations représente le secteurs des énergies renouvelables, a précisé la ministre en ajoutant que l'art sera également présent à ce salon à travers "la tente artistique de l'environnement" où des artistes et peintres exposeront des oeuvres reflétant des thèmes liés à l'environnement. Concernant l'accompagnement financier des investissements dans le secteur, elle a avancé qu'il y a de plus en plus de banques qui s'engagent dans les "crédits verts" destinés à financer des projets qui intègrent la protection de l'environnement. Elle a annoncé, d'autre part, que le prêche de vendredi 16 mars en cours sera consacré, à travers les mosquées du pays, à l'importance de la protection de l'environnement. A une question d'un journaliste qui se demandait sur les mesures à mettre en oeuvre pour "améliorer la propreté des villes algériennes", Mme Zerouati a d'abord rappelé les efforts consentis par le Gouvernement dans ce domaines, comme l'éradication de plus de 2.000 décharges sauvages durant les quinze dernières années. Mais, pour avoir des villes "très propres", souligne-t-elle, il "faudrait que tout citoyen ait un profond sentiment d'appartenance à sa ville et à sa patrie. Il faut aussi se rapproprier un civisme que certains ont perdu".

A.A