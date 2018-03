Célébration de la Journée nationale des personnes handicapées : Ooredoo soutient les enfants aux besoins spécifiques

Ooredoo met la technologie à la portée des enfants en partenariat avec l’émission « Maa Amou Yazid »

Ooredoo continue de célébrer les principales fêtes nationales et se joint à l’émission « Maa Amou Yazid » (Avec Tonton Yazid) en offrant des cadeaux aux enfants aux besoins spécifiques et ce dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des personnes handicapée, coïncidant avec le 14 mars de chaque année. Pour soutenir cette louable initiative, Ooredoo a remis des tablettes tactiles aux enfants aux besoins spécifiques venus assister au Show de Amou Yazid en leur honneur à Riad El Feth à Alger, le vendredi 16 mars. Des équipements visant à faciliter à ces enfants l’accès à la technologie et à la connaissance afin d’enrichir leur quotidien. Ce soutien s’inscrit dans le cadre des actions citoyennes de Ooredoo et la mise en œuvre de sa responsabilité sociétale. En effet, Ooredoo accompagne, depuis 2015 en tant que partenaire, la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH), dans la mise en œuvre de projets en faveurs des personnes aux besoins spécifiques notamment des actions d’accompagnement à l’autonomie et à la scolarisation des enfants handicapés. A travers cette action, Ooredoo confirme une nouvelle fois sa dimension citoyenne et son soutien indéfectible au mouvement associatif algérien.