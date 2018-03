Coopération industrielle et minière : Yousfi s’entretient avec le directeur du bureau régional du PNUD pour les Etats arabes

Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a reçu à Alger, le Sous-secrétaire Général des Nations Unies, Administrateur assistant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et directeur du bureau régional du PNUD pour les Etats arabes. M. Mourad Wahba, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont passé en revue les progrès réalisés par le secteur de l’industrie et des mines en Algérie, a précisé la même source. Pour sa part, M. Wahba a salué le fait que" l’Algérie ait réussi à relever substantiellement le niveau de son développement humain" grâce notamment à une meilleure éducation et un système de santé performant, ajoute le texte. Abordant les perspectives de la coopération bilatérale, les deux parties ont évoqué la possibilité de voir le PNUD accompagner le secteur de l’industrie et des mines dans la formation des personnels des agences de promotion de l’investissement disséminés à travers le pays pour un meilleur accueil des investisseurs. Le représentant du PNUD a, en outre, évoqué la possibilité d’accompagner des initiatives dans le domaine du dessalement des eaux saumâtres au profit des agriculteurs des régions du sud, a conclut le communiqué.

APS