MESRS : Tenue "prochainement" d'un conseil du gouvernement dédié à la recherche Scientifique

Un Conseil du gouvernement dédié à la recherche scientifique impliquant tous les secteurs aura lieu "prochainement", a indiqué mardi le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Hafid Aouragh.

"Il va y avoir prochainement un Conseil du gouvernement dédié à la recherche scientifique impliquant tous les secteurs pour voir comment redynamiser l'effort de la recherche et valoriser son produit", a déclaré le responsable sur les ondes de la Radio nationale, estimant que ce Conseil "va booster réellement la valorisation de la recherche pour laquelle nous n'arrivons pas encore à trouver les mécanismes". Pour M. Aouragh, "il y a un produit de recherche compétitif à l'échelle internationale mais qui n'arrive pas à s'imposer à l'échelle nationale, parce qu'on ne fait pas confiance au produit de recherche nationale qu'il faut valoriser", en citant l'existence de "milliers de produits de recherche développés dans des universités et des centres de recherche, mais qui ne sont pas mis sur le marché". Pour y remédier, le responsable estime qu'"il faut imposer la recherche comme une priorité dans tous les secteurs socio-économiques, pas uniquement pour le secteur de l'enseignement supérieur". Plaidant, dans ce sens, pour "un travail de coordination et d'intersectorialité pour la promotion de la recherche", M. Aouragh a fait état d'une "bonne coordination" entre la Direction de la recherche du ministère de l'enseignement supérieur et le secteur de l'agriculture, regrettant que d'autres secteurs ne soient pas dans cette logique. Il a noté toutefois une prise de conscience au sein de l'entreprise algérienne où on "a compris que sans recherche, elle ne peut pas innover, ni rivaliser avec les autres entreprises". M. Aouragh qui a mis en exergue les efforts de la tutelle pour "la mise en place du statut de chercheur dans l'entreprise", a indiqué que Sonelgaz "vient d'adopter le statut de chercheur au moment ou Sonatrach, Enie, Cosider et d'autres entreprises sont sur la même voie". S'agissant des laboratoires de recherche, il a fait état d'une évaluation récente opérée par une commission composée d'experts a permis de constater que 400 sur les 1400 existants ont un "bilan négatif", synonyme, a-t-il dit, de leur "admission à la dissolution", plaidant dans ce sens, pour une recherche de qualité et d'excellence. Il a ajouté que les projets de recherche qui ne présentent pas un impact socio-économique ne bénéficieront pas du financement public, mettant en avant "le financement par objectif".

T.A