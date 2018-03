Nouvelle solution dédiée aux particuliers et aux professionnels : Avec l’application « My Ooredoo », gérez votre compte en un seul clic et en toute simplicité

Ooredoo, leader technologique, lance sa nouvelle application exclusive et gratuite « My Ooredoo » qui permet à ses clients, particuliers et professionnels, de gérer leur compte de manière simple, pratique et efficace.

Conçue pour enrichir et améliorer la qualité de ses services et de ses prestations, cette nouvelle solution innovante et interactive est destinée à tous les clients Ooredoo, en formules prépayées et post-payées. Les clients peuvent ainsi télécharger gratuitement cette application Android sur Google Play et accéder à leur compte « My Ooredoo » en saisissant leur numéro de mobile Ooredoo. « My Ooredoo » propose aux utilisateurs un accès simplifié : au « Support en ligne » notamment via le Chat en temps réel avec un Conseiller-client dédié, au service de e-Paiement sécurisé ainsi qu’à la consultation et au détail de leur compte. Grâce à l’application « My Ooredoo », les clients peuvent également consulter, acheter et activer leurs forfaits Appels et Internet, consulter leurs factures, accéder aux services Haya !, aux numéros utiles et connaitre les adresses des points de vente Ooredoo les plus proches. Avec cette innovation, Ooredoo confirme son leadership technologique et sa volonté de faciliter et d’enrichir le quotidien en mobilité de ses clients.