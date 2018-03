63ème session de formation du Club de Presse Ooredoo : Les réseaux sociaux et l’information : Atouts, Enjeux, Controverses et Défis

Ooredoo poursuit son programme de formation dédié aux journalistes et professionnels des médias algériens et organise ce jeudi 22 mars 2018, la 63ème session de formation de son Club de presse au niveau de son institut, sis à Tixeraïne (Alger).

Cette session de formation sous le thème : « Atouts, Enjeux, Controverses et Défis de Facebook », a été animée par le Professeur Laïd Zaghlami, Spécialiste des médias, Docteur en Communication, Professeur à la Faculté des sciences de l’information et de la communication Université d’Alger 3. Dans son introduction, Dr. Zaghlami a abordé les mutations qui caractérisent le paysage médiatique mondial de nos jours, soutenues par l’énorme progrès technologique de l’écosystème d’information et de la communication. Un changement qui est guidé par « la suprématie » des sociétés des médias sociaux et de l’Internet : GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), mais aussi Microsoft, Yahoo, Twitter, etc. Des géants qui sont les principaux protagonistes de la Révolution de la Communication mobile et qui sont omniprésents dans la vie des utilisateurs avec notamment leurs applications et plates-formes. Détaillant le cas du plus grand réseau social au monde Facebook, le formateur a indiqué que « la portée de Facebook est bien plus grande que toute autre plate-forme sociale, et est devenu dans certains pays la première source d’informations devançant de loin les médias conventionnels, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs». C’est ainsi que Facebook concurrence directement le journalisme et selon le formateur citant la célèbre journaliste britannique Emily Bell, « les médias sociaux et à leur tête Facebook n'ont pas seulement avalé le journalisme, ils ont tout avalé ». Revenant sur le cas de l’Algérie Dr. Zaghlami a indiqué que Facebook est devenu un véritable phénomène social avec plus de 16 millions d’utilisateurs. Toutefois, il préconisera une stratégie pour un bon usage des réseaux sociaux pour l’Algérie en tant que canaux de communication entre citoyen et administrateur et vecteurs de consolidation des valeurs notamment de citoyenneté et de civisme. La 63ème session de formation s’inscrit dans la série des formations dispensées par Ooredoo depuis la création de son Club de Presse en 2006. A ce jour, 63 sessions de formation ont été assurées, dont 8 en régions pour les journalistes correspondants.