Selon la Banque d’Algérie: Les crédits accordés aux ménagesont atteint 656,9 milliards de dinars à fin 2017

Le recours de plusieurs banques au refinancement auprès de la Banqued’Algérie - opérations de réescompte à partir du dernier trimestre de 2016 puisopérations d’open market d’injection de liquidité à partir de mars 2017 – apermis la poursuite de la progression des crédits à l’économie au rythme de12,2 % en 2017 contre 8,7 % en 2016.

Sur la base des situations mensuelles des banques, les crédits accordés ausecteur économique public, rachats de créances non performantes déduits, ontaugmenté plus modérément que les crédits au secteur privé (entreprises etménages) en 2017. Les premiers ont cru de 9,1 %, passant de 3952,2 milliardsde dinars à fin 2016 à 4310,5 milliards de dinars à fin 2017 et les seconds de15,4 %, passant de 3957,1 milliards de dinars à fin 2016 à 4566,9 milliards dedinars à fin 2017 de sorte que la part des crédits au secteur public est passéede près de 49,97 % à fin 2016 à 48,55 % à fin 2017 et celle des crédits ausecteur privé est passée de 50,03 % à 51,44 % dont 7,40 % aux ménages.Les crédits accordés aux ménages, essentiellement des crédits hypothécaires,ont atteint 656,9 milliards de dinars à fin 2017 contre 536,6 milliards de dinarsà fin décembre 2016, soit une hausse de 22,4 % contre 15,4 % en 2016.L’évolution de la structure des crédits par maturité, rachats de créancesdéduits, indique toujours une prédominance des crédits à long terme,principalement les crédits accordés aux entreprises publiques du secteur del’énergie. Ainsi, les parts des crédits à court terme est passée de 24,2 % à fin2016 à 25,9 % à fin décembre 2017, celle des crédits à moyen terme a baissé de22,9 % à 20,7 % et celle des crédits à long terme s’est quasiment stabilisée à53,4 % (52,9 % à fin 2016).Par maturité et par secteur juridique, l’évolution des crédits en 2017 indiqueque les banques privées accordent 13,2 % des crédits totaux. Mais si leurs partsdans les crédits à court terme est relativement élevée (31,1 %) et en phase, ence qui concerne les crédits à moyen terme, avec leurs poids dans l’activitébancaire globale à hauteur de 19,7 %, elle est, en revanche, insignifiante dansles crédits à long terme (2,1 %). De plus, sous l’angle du financement del’investissement (crédits à moyen et long terme), les banques privées y sontpeu présentes puisque leur part dans ce type de financement n’est que de7,0 %.Le ratio crédits bancaires / dépôts collectés en dinars a augmenté de 69,5 % àfin 2013 à 79,1 % à fin 2015 puis à 87,1 % à fin 2016 pour se stabiliser à 86,9 %à fin 2017, reflétant ainsi une baisse de l’excédent de ressources collectées parles banques comparativement aux crédits distribués et corrélativement labaisse de la liquidité bancaire.Entamée en 2015, la baisse de la liquidité bancaire s’est poursuivie en 2016,passant de 2730,9 milliards de dinars à fin décembre 2014 à 1832,6 milliards àfin 2015, pour atteindre 820,9 milliards à fin 2016 dont 432,6 milliards dedinars au titre du refinancement. La liquidité bancaire s’est ensuiterelativement stabilisée après le lancement des opérations d’open marketd’injection de liquidités à partir de mars 2017 pour ensuite fortement croîtredès novembre 2017, suite à la mise en œuvre du financement nonconventionnel. Elle atteint un niveau de 1380,6 milliards de dinars à findécembre 2017, soit une croissance de 77% par rapport à son niveauenregistré au premier semestre de l’année 2017 et 68,2% par rapport à sonniveau de fin 2016.Outre la mise à disposition de ressources nécessaires au profit des banques, cesopérations de refinancement, adossées à la gestion prévisionnellehebdomadaire de la liquidité bancaire, ont davantage dynamisé le marchémonétaire interbancaire de sorte que les montants transigés sur le segmentdes opérations au jour le jour (en moyenne mensuelle) ont varié dansl’intervalle [12,6 – 103,7] milliards de dinars en 2017 contre [13,2 – 62,8]milliards de dinars en 2016. Pour les opérations à terme, ces montants sontcompris dans la fourchette [14,2- 31,0] milliards de dinars.

A.S.