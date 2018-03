8ème North African Petroleum Exhibition & Conferences d’Oran : Ooredoo présente la Sahla Box et d’autres innovations aux visiteurs professionnels

Pour la troisième année consécutive, Ooredoo prend part à la 8ème édition du Salon North African Petroleum Exhibition & Conferences (NAPEC 2018), qui se tient du 25 au 28 mars 2018 au Centre des Conventions d’Oran.

Organisé par l’entreprise NAPEC, ce salon, le plus grand du genre à l’échelle continentale, regroupe des opérateurs et professionnels, nationaux et étrangers, du secteur pétrolier et gazier ainsi que des fournisseurs de produits et services en relation avec le secteur des hydrocarbures. Ooredoo marque sa participation à ce salon à travers un stand où des commerciaux de Ooredoo sont présents, afin de répondre et proposer aux visiteurs professionnels les différentes solutions et offres de Ooredoo adaptées à leurs besoins. Pour ce NAPEC 2018, Ooredoo présente sa dernière exclusivité Sahla box. Une solution 4G dédiée aux professionnels offrant des appels illimités vers Ooredoo, des volumes Internet ainsi que le transfert et le partage de la connexion. Ainsi, des démonstrations de Sahla box sont effectuées pour les visiteurs du salon sur différents appareils (Smartphones, Tablettes, Smart TV, PC et téléphone Fixe). Ooredoo confirme, à travers ses services et solutions destinés aux professionnels, son engagement et son implication dans le secteur économique national.