Il l’a qualifié d’investissement précieux pour l’Algérie : L’appel d’Ahmed Ouyahia à la jeunesse algérienne

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé hier à Alger que la prise en charge de la jeunesse constituait un « défi contemporain majeur » mais aussi un « investissement précieux » pour l’Algérie de demain.

Dans son allocution prononcée à l’ouverture de la conférence régionale sur la contribution de l’économie numérique dans la croissance des pays L’Afrique du nord et du Moyen-Orient (MENA), organisée par le ministère des Finances avec la collaboration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire arabe, M. Ouyahia a indiqué que l’Algérie s’enorgueillît que onze millions de ses enfants, soit plus du quart de la population, se rendent chaque matin à l’école, à l’université ou aux centres de formation professionnelle. Cette politique d’éducation et de formation, quasi exclusivement publique, absorbe annuellement l’équivalent de plus de 10 milliards de dollars du budget de l’État, a-t-il précisé. Relevant que la jeunesse a d’autres besoins dont l’emploi, le Premier ministre a soutenu que dans ce domaine, l’Algérie a réduit le taux de chômage qui est passé de 30 % en 2000 à moins de 12 % actuellement, et ce, grâce à une relance économique diversifiée et à des programmes d’encouragement à l’emploi, notamment en direction des jeunes. Parmi ces programmes, il a cité le soutien aux micro-entreprises qui, depuis 2010, a déjà permis à des jeunes de lancer plus de 500 000 nouvelles entreprises dans tous les domaines et de créer ainsi près de 1,2 million d’emplois durables. Par ailleurs, le Premier ministre a fait valoir que l’Algérie tendait à tirer sa part légitime des bienfaits de l’économie numérique et elle y consacre les efforts qu’exigent le présent et l’avenir. Dans ce sens, il a rappelé que l’Algérie avait investi un « effort massif » dans l’enseignement de l’information à l’école, qui bénéficie déjà à près de 90 % des élèves des cycles moyen et secondaire alors que 20 000 ingénieurs et techniciens en informatique sont annuellement formés. L’Algérie, a-t-il ajouté, ne cesse de développer son réseau national de fibre optique qui dépasse déjà les 120 000 kilomètres et s’attelle à un programme national de numérisation du service public. Ce programme, qui a déjà franchi des étapes importantes dans plusieurs secteurs à l’image de ceux de la justice, de l’administration locale ou de l’éducation nationale, sera parachevé au plus tard à la fin de l’actuelle décennie, a-t-il avancé.

L’économie du savoir au centre de la bataille pour le développement

De surcroît, a noté le Premier ministre devant les participants à cette conférence régionale, les mutations vers la société de l’information ont également été engagées par l’Algérie dans le domaine bancaire, commercial et, d’une manière générale, dans tout ce qui concerne l’environnement des affaires, sans oublier la mise à jour du cadre législatif et réglementaire relatif à ces activités. Il a toutefois affirmé que dans le domaine économique et financier, L’Algérie « a encore beaucoup de progrès à accomplir pour mettre à niveau et moderniser son environnement des affaires ». « C’est d’ailleurs dans ce contexte que nous conduisons des programmes de réforme en collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international », a-t-il souligné. Concernant la tenue de cette conférence, M. Ouyahia a avancé que l’Algérie abrite cet événement avec un grand intérêt pour au moins quatre raisons. Il s’agit de « l’excellence de la coopération qu’elle entretient avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire arabe », a-t-il expliqué, en ajoutant que le gouvernement algérien entend consolider davantage ces relations. La seconde raison réside, a-t-il dit, dans l’opportunité que la conférence d’Alger offre aux experts et compétences des pays participants de pouvoir cultiver leurs liens et leurs échanges, ce qui ne manquera pas d’avoir un impact positif sur les chantiers économiques arabes communs. La troisième raison découle, quant à elle, des bouleversements en cours sur la scène économique mondiale, qui imposent aux pays du MENA de s’adapter aux évolutions technologiques et financières pour relever les défis de la globalisation mondiale avec ses exigences de haute compétitivité. Quant à la quatrième raison, il s’agit de l’importance des questions de la jeunesse, de la technologie et de la finance que cette conférence place au centre de ses débats autours d’une nouvelle économie pour le MENA, a-t-il soutenu. Par ailleurs, le Premier ministre a tenu à donner un aperçu sur la manière avec laquelle l’Algérie œuvre à répondre à ces différents défis, faisant savoir que sous la conduite du Président Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie « mène une véritable entreprise à l’issue d’une douloureuse tragédie nationale avec ses terribles conséquences en pertes en vies humaines, en destruction de patrimoine économique, ainsi qu’en retard dans le développement ». Il a, en outre, indiqué que dans la paix et la réconciliation nationale restaurées, l’Algérie a déjà grandement résorbé ses déficits en matière de développement humain et infrastructurels grâce à la mobilisation d’importantes ressources financières publiques. « Mais nos défis en Algérie restent importants, notamment pour répondre aux besoins d’une population qui totalise 40 millions, dont plus de 60 % sont des jeunes », a-t-il précisé.