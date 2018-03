Recherche et exploitation Sonatrach-Alnaft : 33 découvertes réalisées en 2017

Pas moins de trente-trois découvertes d'hydrocarbures ont été réalisées durant l’année 2017, dans le cadre des contrats de recherche et d’exploitation conclus entre le groupe pétrolier Sonatrach et l’agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), a annoncé hier à Oran le président du comité de direction de cette agence.

Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle dynamique d’Alnaft, œuvrant à donner un apport considérable à l’accroissement des activités dans l’amont pétrolier, a souligné, Houcini Arezki dans une allocution lors de l’ouverture de la 8ème conférence-exposition sur l’industrie pétrolière et gazière dans la région nord-africaine (NAPEC 2018). Durant l’année écoulée, Alnaft a procédé à la signature de cinq contrats de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures avec la compagnie nationale Sonatrach, deux autres contrats similaires avec d’autres compagnies énergétiques internationales, en l’occurrence Total et Cepsa pour la production de 5 millions mètres cubes de gaz par jour sur le périmètre de Timimoune. Le deuxième accord a été signé avec la compagnie Cepsa, sur le périmètre Rhoud El-Khrouf pour la production du GPL et des huiles, a-t-il ajouté. D’autres actions d’Alnaft sont en perspective pour l’amélioration du domaine minier, notamment la prospection et la recherche dans les zones frontalières et l’exploration d'horizons profonds et du domaine Offshore algérien, a encore soutenu le même responsable. L’agence compte également lancer plusieurs autres opérations dans le cadre de son plan de valorisation des ressources en hydrocarbures, dont l’évaluation et le développement, en volume, des 270 découvertes réalisées durant les 10 dernières années. Cela s’ajoute au lancement de plusieurs études pour l’évaluation du potentiel gazier et pétrolier des différents bassins et gisements du domaine minier et d'hydrocarbures du sous-sol algérien et au niveau des roches en mer et en bassins sahariens. Il a rappelé, à cette occasion, que l’Algérie jouit d’une grande capacité en terme de réserves en hydrocarbures, soit 30.000 milliards de mètres cubes pour le gaz et 10 milliards de barils pour le pétrole.