Formation professionnelle : Atteindre 70% de taux d'inscrits en apprentissage

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki a affirmé, mardi à Alger, que son secteur vise à atteindre un taux de 70% d'inscrits en formation par apprentissage.

En réponse aux préoccupations des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une plénière consacrée à la présentation et à l'examen du projet de loi fixant les règles applicables en matière d'apprentissage, M. Mebarki a précisé que le taux d'inscrits actuellement en mode de formation par apprentissage dépasse les 50%, ajoutant que son secteur vise à atteindre un taux 70%, compte tenu de l'importance de ce mode de formation en termes d'insertion dans le monde du travail. Les efforts déployés pour la promotion de l'apprentissage et les précédents amendements contenus dans les textes législatifs ont permis d'augmenter le nombre d'apprentis de 40.000 par année, dans les années 80 à 280.000 apprentis par année fin 2017, a fait savoir le ministre. Il a rappelé que 80% du volume horaire de la formation pratique en apprentissage se déroule au niveau de l'organisme employeur ou l'entreprise économique, ce qui facilite l'insertion professionnelle. A ce propos, M. Mebarki a indiqué que l'âge limite pour l'accès à la formation par apprentissage s'étend jusqu'à 35 ans, précisant que cette limite d'âge a été fixée en coordination et en concertation avec les différentes instances et entreprises économiques, qui sont associées à toute les étapes de promotion du système de formation. Soulignant que le projet de loi avait pour objectif la révision des règles applicables en matière d'apprentissage dans le cadre de la mise en £uvre du plan d'action du secteur de la formation professionnelle 2015-2019, le ministre a indiqué que ces règles tendent à moderniser les dispositifs et programmes pédagogiques en faisant de l'entreprise économique "un partenaire efficace" dans le processus de formation et d'acquisition de compétences et à être en phase de l'évolution des métiers et des techniques.

Appel à l'extension de l'âge maximal d'accès à l'apprentissage à 40 ans et à fixer un taux de recrutement des diplômés

Plusieurs membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé, mardi à Alger, à l'extension de l'âge maximal d'accès à l'apprentissage de 35 à 40 ans et à fixer un taux de recrutement des diplômés de la formation par apprentissage. Lors d'une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi fixant les règles applicables en matière de formation par apprentissage, dont le contenu a été salué par la majorité des députés, plusieurs autres ont formulé des propositions axées essentiellement sur la nécessité de relever à 40 ans l'âge d'accès à la formation par apprentissage. Par ailleurs, d'autres députés ont mis l'accent sur la nécessité de fixer un taux de recrutement pour les apprentis, mettre en place des mécanismes à même de faciliter leurs insertion professionnelle et accorder l'intérêt aux personnes aux besoins spécifiques en matière d'accès à ce mode de formation. Dans ce sens, la députée Fatima Kerma a mis en avant l'importance de l'extension de l'âge maximal d'accès à la formation par apprentissage de 35 à 40 ans afin d'offrir le maximum d'opportunités aux jeunes désirant bénéficier de ce mode de formation. L'apprentissage est un outil important pour pourvoir l'économie nationale en ressources humaines qualifiées et un mécanisme efficace en termes de contribution à l'insertion des apprentis et à l'éradication du chômage, a-t-elle expliqué soulignant que le projet de cette loi vise à adapter le dispositif de formation par apprentissage aux développements socio-économiques du pays. Abondant dans le même sens, la députée Saliha Mekhref a mis l'accent sur la nécessité de relever à 40 ans la limite d'âge d'accès à en vue de garantir, aux postulants à ce mode de formation, davantage d'opportunités pour acquérir des compétences pour faciliter leur insertion dans le monde du travail. Elle a mis en exergue, à ce propos, le rôle de l'apprentissage en tant que "locomotive" du développement économique, saluant cette loi qui vise à consolider les mécanismes de ce mode de formation et réactiver le rôle des Commissions communales de l'apprentissage. Dans ce contexte, elle a appelé à la création d'établissements de formation spécialisés en apprentissage au niveau de toutes les wilayas et la mise en place de cellules pour la sélection des offres d'apprentissage dans les établissements de formation en leur confiant la mission d'orientation des apprentis, selon la carte pédagogique. Pour sa part, la députée Basma Azouar a insisté sur l'impératif de consolider les mécanismes de recrutement, particulièrement ceux dédiés au recrutement des apprentis, d'accorder la priorité aux personnes aux besoins spécifiques et de renforcer les annexes de formation professionnelle au niveau local en moyens nécessaires pour accomplir leurs missions pédagogiques au même rythme que les établissements de formation. Pour sa part, le député Ferhat Chabekh a plaidé également pour un taux de recrutement des diplômés en apprentissage et de leur accorder la priorité dans le recrutement au sein des établissements où ils ont effectué leurs stages pratiques. Par ailleurs, la députée Saida Bounab a appelé à offrir une opportunité de formation par apprentissage aux jeunes souffrant d'handicapes physiques, visuels et auditifs dans des spécialités adéquates à leurs capacités mentales et physiques, sachant que l'article 7 du projet de cette loi insiste sur l'handicap physique.

APS