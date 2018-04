Lutte contre la corruption : Session de formation au profit de 800 agents publics

Une session de formation au profit de 800 agents publics relevant de 22 départements ministériels a été lancée, dimanche à Alger, par l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC).

En effet, 800 agents publics relevant des wilayas d’Alger, Blida, Boumerdes et Tipasa concernés par cette formation étudieront, lors de cette deuxième session de spécialisation qui s’étalera jusqu’au 24 juillet prochain, des modules portant sur les risques de corruption dans les marchés publics, le contrôle interne et la lutte contre le blanchiment d’argent. Dans une allocution d’ouverture de cette session, le représentant de l’ONPLC, Riad Maâmar, a indiqué que "ce programme aspire à permettre aux agents publics concernés de bénéficier d’un corpus de connaissances en liaison avec la prévention de phénomènes de corruption spécifiques", notamment les marchés publics et le blanchiment d’argent. Il sera question également, a-t-il précisé, de s’approprier de manière plus accrue les outils du contrôle interne, perçu en tant qu’instrument de prévention des différents risques de corruption. M. Maâmar a souligné que cette formation s’inscrit aussi dans un processus, à portée nationale, qui ambitionne de doter les agents publics de connaissance et d’outils suffisants pour lutter contre la corruption et de susciter leur adhésion indéfectible à la politique engagée par les pouvoirs publics dans la prévention et la lutte contre la corruption. L’objectif étant de promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs publics et privés, a-t-il déclaré. Evoquant les dossiers qui seront étudiés lors de cette session, M. Maâmar a expliqué que le module +les risques de corruption dans les marchés publics+ permettra de mettre en exergue toutes les zones de prédilection des risques de corruption dans les marchés publics. Ce module concerne particulièrement les présidents et membres de commission des marchés publics et les agents chargés du contrôle, a-t-il souligné, expliquant que le module contrôle interne permettra, quand à lui, aux participants de développer une culture préventive dans les différents aspects de l’audit interne et du contrôle de gestion. Ladite spécialité est destinée aux auditeurs et contrôleurs de gestion des différentes cellules d’inspection et de contrôle dans le secteur économique ainsi que l’administration public. Pour ce qui est du module de la lutte contre le blanchiment d’argent, le même responsable a fait savoir que les agents publics relevant d’établissements financiers et non-financiers prendront connaissance des principes d’efficacité et de prévention contre les opérations suspectes. Par ailleurs, le représentant de l’ONPLC a indiqué que des sessions de formations simultanées à celle d’Alger, sont organisées au niveau de Béchar, Ouargla et Djelfa et concernent plus de 540 agents publics. Au total plus de 1340 agents publics répartis à travers le territoire national bénéficieront de la formation, a-t-il noté, annonçant à l’occasion, qu’une autre session de formation destinée à 50 officiers de police s’étalant sur cinq jours s’est ouvert ce matin. Des journées d’études organisées sur les thématiques la lutte contre le blanchiment d’argent et renforcement du contrôle interne ont débuté ce matin à l’Ecole de police judiciaire de Dar El Beida, a informé le même responsable. L’Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale de Zeralda abritera, aussi, du 8 au 9 avril, une formation sur la lutte contre le blanchiment d’argent, au profit de ses éléments. D’un autre côté, M. Maâmar a rappelé que l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption avait initié dès 2016 un important programme de formation qui a permis, à ce jour, de doter plus de 3340 agents publics de connaissances de base en matière de prévention et de lutte contre la corruption.

T.A