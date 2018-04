Sécurité énergétique et alimentaire: Les défis de l’Algérie

L’Algérie doit relever les défis de la sécurité dans les domaines énergétique, alimentaire et hydrique, vu leur impact sur la croissance économique et le développement du pays, a indiqué hier le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

Concernant la sécurité énergétique, M. Guitouni a avancé, lors du 1er Congrès international sur les énergies renouvelables, la sécurité énergétique et alimentaire organisé du 1er au 3 avril, que son secteur s’attelait à l’élargissement de la base des réserves de pétrole et de gaz à travers l’intensification des efforts d’exploration du domaine minier national, qui demeure "sous-exploité". L’Algérie "dispose de ressources conventionnelles d’hydrocarbures d’un niveau appréciables dont une partie seulement a été traduite en réserves prouvées récupérables", a-t-il relevé. Toutes ces ressources, selon lui, vont contribuer à la sécurité énergétique et leur mobilisation contribuera à la diversification du mix énergétique avec des effets positifs en matière de protection de l’environnement, dont la réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre

La sécurité énergétique dépend également de la maîtrise de la demande

Le ministre a cependant affirmé que la sécurité énergétique ne pourrait pas seulement compter sur le volet offre mais également sur la demande "Le volet offre ne pourra pas, à lui tout seul, assurer la sécurité énergétique si la question de la demande n’est pas traitée et que libre cours est laissé à la consommation de s’emballer dans la durée", a prévenu le ministre. Par ailleurs, il s’agit d’évaluer les ressources non conventionnelles d’hydrocarbures du pays afin de pouvoir définir les conditions optimales pour leur exploitation à long terme, aussi bien techniques, économiques qu’en terme de protection de l’environnement, a-t-il ajouté. Selon le ministre, une autre dimension de la sécurité énergétique est d’assurer une mise à disposition du produit et un service de qualité pour les ménages ou les activités économiques. Il s’agit aussi d’assurer un approvisionnement régulier en tout point du pays avec les qualités requises pour les besoins des consommateurs, a précisé M. Guitouni. Ceci renvoi, poursuit-il, à la nécessité de poursuivre le développement des infrastructures de transformation, de stockage, de transport et de distribution, qui requiert d’importants investissements pour leur extension et leur consolidation pour l’immédiat et pour répondre aux besoins présents et futurs. Concernant le défi relatif à l’eau, le ministre a fait valoir que les besoins en eau potable en Algérie sont caractérisés par une croissance forte dépassant celle de la démographie de par l’évolution du mode et de la qualité de vie, en plus des besoins agricoles. A cela s’ajoutent les besoins des activités industrielles pouvant constituer de sérieuses contraintes pour le développement faute de disponibilité, notamment les industries grosses consommatrices d’eau, a-t-il observé. Dans ce cadre, il a rappelé que dès l’année 2000, un vaste programme pour la réalisation de 13 stations de dessalement d’eau de mer pour satisfaire les besoins des populations, a été lancé pour une capacité de 2,5 millions de m3/jour. Selon lui, 11 projets de dessalement d’eau de mer, aujourd’hui en service, contribuent à la satisfaction de 20% des besoins de la population et de l’agriculture. S’agissant du défi de la sécurité alimentaire, il a souligné que la balance commerciale alimentaire de l’Algérie fait ressortir que le pays est largement déficitaire et dépendant des importations pour sa nourriture, notamment pour les produits de base tels les céréales et le lait. Ces importations accaparent une bonne partie des revenues d’exportation du pays, a-t-il poursuivi en ajoutant que l’Algérie dispose, pourtant, d’un potentiel réel d’amélioration de sa production agricole, de rationalisation de son système de chaine alimentaire et de maîtrise de sa consommation, notamment grâce au recours à la recherche et l’innovation. Par ailleurs, il a soutenu que le triple défi de la sécurité dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de l’alimentation doit être relevé en accordant aussi la priorité à la formation des ressources humaines pour disposer des compétences et de l’expertise dans ces filières.

A.M.