Domaine de la formation professionnelle : L'Algérie et la Roumanie signent un programme de coopération

L'Algérie et la Roumanie ont signé, dimanche à Alger, un programme de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour assurer notamment un transfert de technologie et un échange d'expériences.

Ce programme de coopération a été signé, au siège du ministère des Affaires étrangères, côté algérien, par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, et côté roumain, par le ministre des Affaires étrangères, Teodor Melescanu. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué, au terme de cette signature, que ce programme de coopération allait notamment permettre un transfert de technologie et un échange d'expériences, notamment dans le domaine de l'industrie automobile où la Roumanie, a-t-il dit, "connait un certain développement". Ce programme a été signé à l'occasion de la visite officielle de deux jours en Algérie de M. Melescanu, entamée samedi à l’nvitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

S.A