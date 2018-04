27ème Salon International de l’Informatique, de la Bureautique et de la Communication (SICOM 2018)

Ooredoo présente ses innovations digitales aux professionnels des TIC

Ooredoo participe, pour la neuvième année, au Salon International de l'Informatique, de la Bureautique et de la Communication (SICOM 2018) dans sa 27ème édition qui se tient du 02 au 06 Avril 2018, au Palais des Expositions, Pins-Maritimes à Alger sous le thème : « Innovation & Digitalisation ». Placé sous le haut patronage de Madame la Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication et de Monsieur le Ministre de la Communication, cet évènement organisé par la SAFEX et MIRA Cards Edition, est dédié aux professionnels du secteur des TIC, de la bureautique ainsi qu’aux responsables IT et au grand public. Présentant son expérience dans la digitalisation, Ooredoo a pris part à ce 27ème SICOM à travers un stand d’exposition où des Conseillers-clients répondent aux questions des visiteurs professionnels et du grand public en leur proposant les différentes offres et solutions de Ooredoo. Sur place, des démonstrations sont effectuées sur la Sahla box, la nouvelle solution 4G de Ooredoo proposant de nombreux avantages Voix et Internet aux clients, particuliers et Entreprises. Par sa participation régulière dans les évènements et carrefours d’échanges autour des TIC, Ooredoo confirme sa volonté de participer activement au développement économique et technologique de l’Algérie.