Tourisme : Appel à l'exploitation des sites archéologiques dans les activités touristiques

Les participants aux travaux de la 1ère conférence sur le "développement et la promotion du tourisme culturel" ont appelé à Alger, lors de la clôture de cette manifestation à l'impératif de valoriser et d'exploiter les sites archéologiques, les monuments historiques et les parcs culturels dans les activités touristiques à même d'élaborer une nomenclature pour les métiers du tourisme culturel tout en adoptant les Technologies de l'information et de la communication (TIC) pour faire promotion au tourisme national et local.

A ce propos, les participants aux trois ateliers ayant débattu l'importance de l'exploitation des sites archéologique dans l'activité touristique, l'appui à la formation et l'adoption des TIC en vue de promouvoir le tourisme culturel, ont recommandé l'affectation d'espaces adéquats à l'activité touristique, commerciale et artisanale près des sites archéologique ainsi que l'accompagnement des artisans en matière de commercialisation et de promotion du produit artisanal au niveau des sites touristiques à caractère culturel tout en leur accordant des avantages fiscaux". Outre le renforcement de la sécurité et du contrôle, ils ont souligné, également, la nécessité de rationaliser l'exploitation des sites archéologiques et des monuments historiques à même de l'investissement au niveau de ces sites en permettant aux agences de voyages agréées d'ouvrir des locaux selon les normes près de ces sites pour assurer des prestations touristiques. Les participants à cette conférence ont appelé à l'élaboration d'une nomenclature pour les métiers du tourisme, à l'adaptation de la formation, à l'actualisation des programmes selon les besoins et à la création d'un groupe de travail intersectoriel pour généraliser le mode de formation à travers l'apprentissage tout en réhabilitant les métiers liés au patrimoine et valorisant d'autres relatifs à la restauration des sites archéologiques Les participants ont insisté également sur la nécessité d'introduire les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) pour faire connaitre le tourisme culturel en développant les techniques modernes de marketing. Dans ce sens, ils ont souligné la nécessité de coordonner les entre les services de communication au sein des entreprises touristiques, et culturelles et les acteurs activant dans le domaine en vue de produire des produits touristiques et culturels divers et la commercialisation des produits touristiques et culturels permettant la promotion de la destination touristique nationale tout en adoptant la numérisation dans ce cadre. A l'issue de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de la Culture, M. Oulebsir Ismail représentant du ministre de la Culture, MAzzedine Mihoubi a mis en exergue l'importance de l'organisation de cette conférence qui "participera à traduire la volonté politique du gouvernement visant à concrétiser le programme de développement du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika tendant à rendre le secteur du tourisme parmi les secteurs prometteur en matière de croissance économique hors hydrocarbures", a-t-il dit. Pour sa part, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacene Mermouri a appelé à l'élaboration d'un guide touristique englobant les différents sites archéologique, historiques et civilisationnels en vue de exploiter dans le domaine touristique avec l'appui aux actions communes entre les deux parties dans le cadre de groupes de travail et de commissions mixtes conformément à un programme préétablis pour promouvoir le tourisme culturel.



Tourisme culturel: une plateforme commune entre les secteurs de la Culture et du Tourisme

Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a appelé, à Alger, à mettre en place une plateforme commune entre son secteur et le ministère du Tourisme et de l'artisanat en vue de promouvoir le tourisme culturel en Algérie. Le ministre a réaffirmé, dans un Colloque national sur le développement et la promotion du tourisme culturel ayant pour thème "Le tourisme culturel, un partenariat durable au service de la destination Algérie", la nécessité à ce que cette plateforme oeuvre à assurer " la coordination et la communication permanentes" entre les opérateurs dans les deux ministères et dans le secteur des collectivités locales. M. Mihoubi a mis l'accent sur l'importance d' " employer les potentialités " des secteurs de la culture et du tourisme en vue d'optimiser les moyens de la promotion du tourisme culturel et d'inclure la dimension culturelle pour le tourisme dans le régime de la formation des énergies humaines habilitées à travailler dans les établissements touristiques, d'hôtellerie dans les musées et les sites archéologiques. Le ministre a estimé que la promotion de la destination touristique Algérie se veut " une démarche culturelle et économique" qui repose essentiellement sur " le respect des règlementations et des cahiers des charges", à même d'assurer " l'intégrité du patrimoine" et " économique". M. Mihoubi a souligné la mise en place des " mécanismes d'action communs" entre les secteurs concernés au niveau local, " en vue d'aplanir les obstacles qui impactent sur la performance des opérateurs, de relancer les métiers, les activités et les artisanats sur les sites archéologiques ou aux alentours. Pour sa part, le conseiller auprès du ministre de la Culture, MNoureddine Athmani a indiqué, dans une intervention autour des " atouts culturels au service du développement et de la promotion du tourisme culturel" que la relance de ce dernier doit englober, comme première étape, le tourisme des sites archéologiques, les monuments historiques et le tourisme du patrimoine immatériel. Ce colloque organisé par le ministère du Tourisme et de l'artisanat et le ministère de la Culture, a connu la participation du ministre du Tourisme et de l'Artisanat Hacène Mermouri, le wali d'Alger Abdelkader Zoukh, de cadres de plusieurs ministères, de directeurs de différents établissements culturels, d'un nombre d'experts, ainsi que d'opérateurs de tourisme.

T.A