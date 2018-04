Ooredoo Sponsor Majeur du Symposium International sur la Place Financière Algérienne

Partenaire des grands carrefours économiques en Algérie, Ooredoo accompagne, en tant que Sponsor Majeur, le Symposium International sur la Place Financière Algérienne, qui se tient du 03 au 05 avril 2018, à la SAFEX, Pins Maritimes, Alger.

Organisé sous le patronage du Ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouiya, ce symposium réunit les dirigeants des banques et établissements financiers, des compagnies d’assurances ainsi que des dirigeants d’entreprises. Lors de cet événement économique, les intervenants aborderont les différentes questions liées au secteur de l’économie, à savoir : le marché bancaire et la finance islamique, le marché des assurances ainsi que la monétique de paiement. Ooredoo prend part à ce symposium international à travers un stand où des conseillers-client sont présents pour proposer aux visiteurs professionnels ses différentes solutions et offres adaptées à leurs besoins. Avec sa participation à cet évènement, Ooredoo confirme son implication et son engagement dans la promotion du secteur économique national.