Algérie-Espagne : Un forum d'affaires pour tracer de nouveaux horizons

Le forum d’affaires Algéro-espagnol tenu à Alger, en marge de la 7ème réunion algéro-espagnole de haut niveau a été l’occasion pour l’Algérie et l’Espagne de renforcer davantage leur coopération économique et de lui tracer de nouveaux horizons.

Les deux pays liés déjà par des relations politiques fécondes, ont ainsi affiché, à travers leurs hauts responsables, leur attention commune donner un nouvel élan à ces relations économiques. "Nos relations économiques retiennent au plus haut point notre attention commune. C’est la raison pour laquelle, outre nos échanges gouvernementaux sur ce dossier, nous avons tenu ensemble, à organiser aujourd’hui à Alger, un Forum d’affaires qui regroupe de nombreux opérateurs de nos deux pays a indiqué le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, à l’ouverture de la 7ème réunion de Haut niveau algéro-espagnol. Il a ajouté que les deux Etats sous la direction du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika et du Roi d’Espagne ont codifié le caractère privilégié de leurs relations à travers le Traité d’Amitié, Bon voisinage et de Coopération signé en octobre 2002. Selon lui, les deux gouvernements travaillent ensemble, à mettre en place le cadre "approprié" pour cette relation "exemplaire" qu’ils veulent construire. "Nos rencontres de Haut niveau successives, ainsi que les commissions sectorielles que nous partageons nous ont permis de conclure plus de 50 accords bilatéraux dans la quasi-totalité des secteurs", a-t-il fait valoir. Le Premier ministre qui a mis l’accent sur les avancées enregistrées dans le domaine commercial, a néanmoins tenu à signaler que dans le cadre investissements, il n’en était pas le cas. "Les relations politiques, la coopération et les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne nous offrent de grands motifs de satisfaction, ce qui malheureusement n’est pas encore le cas en ce qui concerne les investissements", a-t-il dit. Il a précisé, à ce titre, qu’hors le secteur des hydrocarbures, la présence économique espagnole en Algérie demeure encore "modeste" , avec 47 partenaires seulement, conclus en 15 années, pour un montant de moins de deux (2) milliards d’euros. Certes, a-t-il poursuivi, il a été enregistré la venue de plus de 500 entreprises espagnoles depuis l’année 2000, toutefois "elles étaient pour des contrats de réalisations, d’ailleurs elles sont reparties une fois leurs chantiers achevés", a-t-il tenu à préciser. Pour sa part, le Président du Gouvernement espagnol, Mariano Rajoy Brey à ce titre, invité les entreprises de son pays à investir davantage en Algérie, affirmant que l’Algérie est un partenaire "stratégique" pour l’Espagne. Le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi a saisi cette occasion pour afficher le vif engagement de l’Algérie à accompagner les entreprises espagnoles dans leurs projets de partenariat De son côté, la Secrétaire d’Etat au Commerce d’Espagne, Maria Luisa Poncela a affirmé qu’il était "vital" de renforcer le partenariat entre les deux pays. A noter qu’à l’issue de la 7ème réunion bilatérale algéro-espagnole de Haut niveau, huit (8) mémorandums d’entente ont été signés entre l’Algérie et l’Espagne avec cinq (5) signés à Alger alors que les trois (3) autres ont été paraphés à distance. La cérémonie de signature s’est tenue en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et le Président du Gouvernement d’Espagne, Mariano Brey ainsi que des ministres des deux pays. Les cinq (5) mémorandums d’entente concernent les domaines des assurances agricoles, de l’Industrie et des mines, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des postes, des télécommunications et du numérique et de la protection civile. Pour ce qui est du reste des accords signés à distance, ils concernent les domaines de l’Industrie, de la communication et de la Poste.

A.A