Matière de cyber-sécurité : L’Algérie peut occuper une bonne place sur les plans africain et mondial

Le président du Sommet africain sur la cyber-sécurité, Mehdi Zakaria, qui a présenté, mardi soir à Oran, une étude sur la cyber-sécurité, travail ayant touché plus de 1.000 organismes et entreprises nationales, a estimé que l’Algérie peut occuper une bonne place sur les plans africain et mondial en matière de cyber-sécurité.

Les résultats de ce travail s’étalant sur deux années et demi ont été présentés en avant-première, lors de l’ouverture des travaux du Sommet Africain sur la cyber-sécurité devant se poursuivre jusqu’à jeudi. Il s’agit d’un premier état des lieux sur la cyber-sécurité en Algérie, a souligné le même intervenant. De son côté, le DG de la modernisation au niveau du Ministère de l’Intérieur, Henni Abderrezak, a souligné que les autorités attendent de cette rencontre des solutions qui leur permettront de proposer des services sécurisés. Placé sous le slogan la cyber-sécurité à l’ère de la transformation digitale africaine, cette rencontre voit la participation de 14 pays africains, a-t-on constaté sur place. Des délégations de diverses institutions et entreprises de Tunisie, du Ghana, d’Afrique du Sud, du Cameroun, du Tchad, du Congo, du Gabon, du Niger, d’Egypte et d’Algérie ainsi que celles des pays occidentaux comme la France, la Belgique, la Croatie et le Canada, prennent part à cet évènement qui vise à débattre les grandes questions liées à la cyber-sécurité dans le continent africain. Organisé par l’agence de communication "XCOM Agency", cet événement de trois jours prévoit des conférences, des tables rondes et des ateliers ainsi que nombre de rendez-vous B to B, a-t-on indiqué. La protection de la vie privée, la cybercriminalité et la protection des données, la cyber-sécurité, la monétique et paiement en ligne et le développement de la collaboration panafricaine, seront autant de thématiques qui seront abordées au cours de cet évènement. Visant à placer l’Algérie comme leader du continent africain dans le domaine de la cyber-sécurité, cette rencontre panafricaine ambitionne à répondre à des questions majeures liées à la cyber-sécurité, le rôle et les responsabilités des acteurs de l'information technologie (IT) dans la prévention des nouvelles menaces liées à la digitalisation, ainsi que les défis que doit relever l’Afrique en matière de cyber-sécurité.

R.N