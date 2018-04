Industrie publique : Les capacités de production utilisées à plus de 75% au 4ème trimestre 2017

La majorité des entreprises industrielles du secteur public a utilisé les capacités de production à plus de 75% au 4ème trimestre 2017 mais a un degré moindre dans le secteur privé, indique une enquête menée par l'Office national des statistiques (ONS).

Plus de 80% des entreprises enquêtées du secteur public et plus de 31% de celles du privé déclarent avoir utilisé leurs capacités de production à plus de 75%, précise l'Office.

Par ailleurs, selon l’opinion des chefs d’entreprises enquêtés, l’activité industrielle a poursuivi sa tendance à la hausse au dernier trimestre 2017. Cette hausse est plus prononcée selon les concernés du secteur public, notamment ceux des ISMMEE et des matériaux de construction. Concernant la demande en produits fabriqués, elle a connu une hausse sur la même période de l'année dernière. La hausse est plus prononcée selon les enquêtés du secteur public, notamment ceux des ISMMEE, des matériaux de construction et de l’agroalimentaire. Plus de 88% des chefs d’entreprises du secteur public et près de 87% de ceux du privé ont satisfait toutes les commandes reçues. Pour ce qui est du personnel, les chefs d’entreprises enquêtés déclarent une baisse de leurs effectifs. En outre, plus de 83% des concernés du secteur public et la majorité de ceux du secteur privé jugent le niveau de qualification du personnel "suffisant". Aussi, près de 11% des enquêtés du secteur public et 31% de ceux du privé déclarent avoir trouvé des difficultés à recruter, notamment du personnel de maîtrise et d’encadrement. Pas moins de 42% des chefs d’entreprises du secteur public et plus de 74% de ceux du privé ne pourront pas produire davantage en embauchant du personnel supplémentaire, précise l'enquête. Quant à l’état de la trésorerie, il est jugé bon selon près de 71% des chefs d’entreprises du secteur public et près de 51% de ceux du privé. Les charges élevées, l’allongement des délais de recouvrement des créances et le remboursement des emprunts continuent d’influer sur l’état de la trésorerie, souligne l'ONS. Près de 5% des chefs d’entreprises du secteur public et plus de 75% de ceux du privé ont recouru à des crédits bancaires et la plupart n’a pas trouvé de difficultés à les contracter, relève l'enquête. Pour des raisons essentiellement de vétusté et de sur-utilisation des équipements, près de 23% du potentiel de production du secteur public et près de 28% de celui du privé ont connu des pannes durant le 4ème trimestre 2017. Ce qui a engendré des arrêts de travail inférieurs à 13 jours pour la plupart d’entre eux. La plupart des enquêtés du secteur public et plus de 86% de ceux du privé déclarent pouvoir produire davantage en renouvelant leurs équipements et sans embauche supplémentaire du personnel.

Politique d’industrialisation de l’Algérie (1965-1978)

Une série de documents publiés par Belaid Abdeslam

L’ancien ministre de l’industrie et de l’Energie sous le président Boumediene (1965-1978) et ancien premier ministre (1992-1993), Belaid Abdeslam, a publié une série de documents sur la politique d’industrialisation algérienne au lendemain de l’indépendance. Ces documents réunis en dix volumes sont précédés d’une note de présentation d’une trentaine de pages qui situe le contexte, la genèse ou la portée des textes proposés publiés à compte d’auteur aux éditions Dar Khettab. Il s’agit de circulaires, de rapports, de discours, de notes, d’exposés, de lettres, de mémorandums, d’aide-mémoires, de comptes-rendus, en relation avec le secteur qu’il a animé durant la période 1965-1978. Belaid Abdeslam a entamé sa carrière dans le domaine comme Délégué aux Affaires économiques dans l’Exécutif provisoire (du 28 mars au 15 octobre 1962), puis en qualité de Président-Directeur-Général de Sonatrach, puis ministre de l’Industrie et de l’Energie et enfin ministre des légères. L’ancien premier ministre a publié en 2017 un ouvrage intitulé "Chroniques et réflexions inédites", parues sous forme d’un ouvrage aux éditions Dar Khettab à Alger et qui ont suscité des polémiques, et envisage de publier ses mémoires. En attendant la rédaction de ses mémoires, à laquelle il compte bien s’y consacrer, il lui a paru utile de mettre à la portée de tous un certain nombre de documents émanant des instances dont il avait responsabilité et dont il assume totalement la paternité de leurs contenus Belaid Abdeslam a ajouté: "Certains de leurs aspects ne sont plus de mode en ce moment ou sont dépassés par les événements, il nÆen demeure pas moins que ces documents reflètent des préoccupations qui, bien que formulées depuis plusieurs années sinon quelques décennies, demeurent d’actualité" . "On peut y trouver aussi la description de l’origine ou l’explication bien des choses qui se passent actuellement dans notre pays et qui forment le germe de beaucoup de difficultés et des anxiétés que connaissent aujourd’hui les Algériens", a-t-il poursuivi. Chacun des volumes (les dix totalisent 3500 pages) aborde une question précise, comme par exemple l’utilisation des terres agricoles par l’industrie, la politique salariale du secteur, la protection des cadres gestionnaires ou le contrat Sonatrach-El Paso conclu en 1969.

R.N.