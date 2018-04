Habitat : M. Temmar supervise la distribution de 2.012 unités au profit des souscripteurs AADL 1 à Alger

Au total 2.012 unités de logements ont été distribuées avant-hier à Alger, au profit des souscripteurs au programme I (2001-2002) de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement (AADL), à travers trois sites, en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Lors d'une cérémonie organisée à la salle omnisports de Cheraga, les de 1.143 unités ont été remises aux bénéficiaires des sites de Reghaia, 524 à ceux de Djenane Sfari et 345 à ceux de Ouled Fayet. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, du ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa et des walis délégués des circonscriptions administratives de Cheraga, de Rouiba et de Bir Mourad Rais. M. Temmar a réaffirmé que son département veillait, à chaque hebdomadaire sur le terrain, à l'accélération du rythme des travaux et au lancement de tous les programmes. Certains programmes AADL accusent un retard dans leur lancement, a rappelé le ministre, soulignant que les travaux de réalisation de 87.000 unités accusant un retard, ont été lancés jusqu'en aout 2017. Plusieurs contrats ont été résiliés, en raison du retard accusé dans le lancement des travaux de réalisation de programmes de logement, a-t-il dit, impliquant ainsi la conclusion de nouveaux marchés avec d'autres entrepreneurs. "Les instructions du Président de la République sont très claires: personne détenant un ordre de versement bénéficiera d'un logement AADL", a affirmé M. Temmar. Le gouvernement veille à doter ces sites des structures publiques nécessaires, assurant jusqu'à présent 165 équipements au niveau des sites AADL de la capitale, a-t-il précisé. Le ministre a salué les efforts des walis et des autorités locales, soulignant que le secteur poursuivra la distribution progressive des logements, dans la mesure du possible. A cet effet, il sera procédé, au cours des trois prochains mois, à la distribution progressive de 27.000 unités, qui seront finalisées à travers 19 wilayas. Cette tranche est actuellement au stade des travaux d'aménagements extérieurs, après la réception par le gouvernement des crédits de paiement, dont 4.500 unités à Alger. Le nombre global des logements finalisés disponibles à travers le territoire national s'élève à plus de 52.000 unités connaissant des travaux d'aménagement et devront être programmées en vue de leur distribution progressive. L'AADL procèdera avant fin avril en cours, à la remise de 50.000 des pré-affectations aux souscripteurs au programme AADL 2013 dont 10.000 à Alger. Cette opération touchera progressivement les souscripteurs à ce programme, inscrits au niveau de 26 wilayas. 30% des souscripteurs au programme AADL 2 (2013) sont des jeunes, a indiqué M. Temmar, ajoutant que le secteur veillait à aider cette catégorie à acquérir un logement. En 2018, le secteur a inscrit un programme de 120.000 unités de logements AADL, 80.000 unités de logement rural et 70.000 unités de logement promotionnel aidé (LPA).

R.N.