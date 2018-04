Télécom : Algérie Télécom va se doter d'une académie pour développer la ressource humaine

Le groupe Algérie Télécom (AT) va se doter d'une académie, dont l'objectif est de développer la formation de la ressource humaine avec des compétences capables d'assurer un service de qualité et une meilleure prise en charge des besoins des citoyens, a annoncé le PDG du groupe, Ahmed Choudar.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, M. Choudar, qui a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer la qualité des services du groupe Algérie Télécom, a fait part du "projet de création d'une académie, dont l'objectif principal est de développer la ressource humaine et dégager des compétences capables d'assurer une meilleure prise en charge des besoins des citoyens". "Il s'agit d'un engagement vis-à-vis de nos clients", a-t-il fait savoir, précisant que cette académie, assurera les différents types de formation, comme la formation d'ordre général, le formation technique ou la formation technologique. Selon le responsable, "le projet est lancé, (et attend) la réalisation de l'infrastructure nécessaire, et les outils pédagogiques nécessaires". Sur une question relative à un éventuel recrutement au sein du groupe qui compte quelque 27.000 employés (22.000 à Algérie Télécom, 5.000 à Mobilis et 300 Algérie Télécom Satellite), il indiqué qu'à présent, l'objectif n'est pas de recruter, sauf dans le domaine technique. Pour lui, il s'agit plutôt d'"utiliser raisonnablement la ressource humaine existante, et ce, à travers l'amélioration du niveau et la qualité de l'intervention, qui est le but principal", a-t-il dit, tout en mettant l'accent sur "l'amélioration des compétences dont dispose le groupe, en particulier les jeunes", auxquels il fait "confiance". Par ailleurs, dans le soucis d'assurer une bonne prestation de service sur les réseaux de téléphonie fixe et mobile, M. Choudar a évoqué le déploiement d'un réseau regroupant Mobilis et Algérie Télécom en vue de faciliter, notamment, le paiement des factures, d'assurer la gestion des réclamations. Dans le même sillage, il a évoqué, également, de deux projets de câbles internet de "grande capacité", dont l'un (medex) devrait être réceptionné avant fin 2018, et un second (Orval) en cours de réalisation, permettant tous deux de multiplier par 10 la capacité du réseau.

