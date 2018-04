Université d'Alger 2 : Congrès international à Alger sur la psychologie de la santé

Les travaux du premier congrès international sur les applications récentes de la psychologie de la santé ont débuté mardi à Alger, avec pour objectif de faire connaître cette nouvelle spécialité en Algérie.

Organisé par le Laboratoire de la psychologie de la santé, de la prévention et de la qualité de vie à l'Université d'Alger 2, sous le thème "Pour la promotion de la santé de l'individu et de la société", la rencontre de deux jours vise à faire connaître cette nouvelle spécialité dans le domaine de la prise en charge de la santé organique et psychologique en Algérie, dans les pays arabes et étrangers. Le psychologue de la santé s'attèle au niveau des hôpitaux et centres de santé à l'élaboration de recherches académiques, applicables dans les domaines de la psychologie de la santé. Le Dr. Zennad Dalila, directrice du Laboratoire de la psychologie de santé, créé en vertu d'un arrêté ministériel promulgué en janvier 2016, a indiqué que le congrès qui "regroupe des chercheurs de différentes spécialités a pour objectif de faire connaître cette nouvelle spécialité dans l'université algérienne et de réduire le fossé entre l'institution universitaire et la société pour garantir la protection de la société, aussi bien des maladies organiques que psychologiques, à l'effet de développer la qualité de vie". Les "applications de cette spécialité concernent le cancer, l'insuffisance rénale, les maladies cardio-vasculaires, le diabète, outre les maladies mentales et la prise en charge des enfants et des personnes âgées", a-t-elle expliqué. Le Dr. Zennad a fait savoir que cette nouvelle spécialité "intervient pour remédier à certaines lacunes enregistrées dans les spécialités précédentes, telles que la psychologie clinique et la psychopathologie qui prend en charge les malades et les personnes en bonne santé, à travers l'élaboration de programmes d'éducation sanitaire et thérapeutique, visant à renforcer les comportements sains des individus, auxquels s'ajoutent des programmes de prise en charge des malades". Les participants représentant différentes universités algériennes, arabes et étrangères s'attèlent, durant cette rencontre, à examiner des thèmes de recherche en psychologie de la santé et les causes biologiques, psychologiques et sociales favorisant l'apparition de maladies organiques. Il s'agit également de présenter des études et des recherches sur le terrain relatives aux problématiques de la psychologie de la santé en Algérie et à l'étranger, en mettant en exergue le rôle du psychologue de la santé dans les hôpitaux en matière de prise en charge sociopsychologique des personnes atteints de maladies organiques.

S.A