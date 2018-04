Les résultats d’une étude rendus publics lundi prochain : L’UNOP veut connaitre les habitudes de consommation de médicaments

L’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) rendra publics lundi prochain les résultats d’une large enquête visant à mieux connaitre et à prendre la mesure de la réalité des habitudes de consommation des médicaments en Algérie.

L’organisation a, en effet engagé, depuis quelques mois, une étude qui a été confiée à un professionnel de réputation internationale, la société IMMAR Research & Consultancy, spécialisée en matière de réalisation d’enquêtes téléphoniques et études de marchés. Cette large étude, sous forme d’enquête par sondage, qui a porté sur 2603 interviewés, a pour objectif de mieux appréhender les comportements des citoyens algériens en matière de consommation de médicaments et l’appréciation générale qu’ils portent sur le système national de santé. Il s’agissait notamment d’appréhender, loin des clichés et des jugements intempestifs, leur point de vue sur des aspects aussi divers que : les habitudes de consommation des médicaments ; la typologie des médicaments consommés ; l’image qu’ils ont des fabricants nationaux ; leur attitude et leur niveau de confiance vis-à-vis des performances du système de santé ; etc. Comme on peut le constater, l’objet de cette étude est éminemment scientifique et sociologique et vise avant tout à une meilleure connaissance du contexte global dans lequel s’exerce la prescription du médicament et, partant, des conditions de sa dispensation, de sa consommation, et du suivi du traitement. En menant à bien ce travail d’intérêt public, l’UNOP s’est attachée surtout à combler un vide, en interrogeant les citoyens-usagers et en leur permettant ainsi d’exprimer leur point de vue sur la manière dont ils perçoivent les médicaments qui leur sont prescrits et dispensés. Les résultats de l’enquête seront bientôt disponibles et, dans cette perspective, l’UNOP prévoit d’organiser une rencontre publique au cours de laquelle il sera procédé à leur restitution face aux autorités publiques intéressées, aux médias nationaux et à l’opinion publique au sens large. Les experts d’IMMAR interviendront pour expliquer aussi bien les conditions de conduite et de réalisation de l’étude qui leur a été confiée que des conclusions auxquelles celle-ci aura abouties.