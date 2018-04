Gestion patrimoniale et sécurité des infrastructures routières : « Des outils et des procédures au service de la route »

Dans le cadre du suivi des deux projets de Jumelage Institutionnels lancés au titre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A) entre l’Organisme Algérien de Contrôle Technique des Travaux Publics (CTTP) et trois Etats membres de l’Union européenne : la France, la Belgique et le Portugal, l’Organisme Algérien de Contrôle Technique des Travaux Publics – CTTP- organisent sous le haut patronage du Ministre des Travaux Publics et des Transports un séminaire International sur la gestion patrimoniale et la sécurité des infrastructures routière sous le thème : « Des outils et des procédures au service de la route ».

Cette rencontre présidé par le Ministre des Travaux publics et des Transports et son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, en présence de nombreux cadres du CTTP, des représentants du P3A et d’experts européens, se veut une opportunité pour mettre toute la lumière sur l’accompagnement effectué par les experts de l’Union européenne durant ces deux dernières années dans le cadre de ces deux jumelages et la nouvelle expertise acquise par le CTTP dans les domaines ciblés par ces projets à savoir : la Gestion du patrimoine routier (Jumelage DZ20), et la gestion de la sécurité des infrastructures routières et aéroportuaires (Jumelage DZ21). Les premiers résultats satisfaisants atteints, les livrables phares élaborés ainsi que l’ensemble des actions et des mesures d’accompagnement engagées au profit du Ministère des Travaux Publics et des Transports ont été présentés au cours de ce séminaire. Les domaines pris en charge dans ce partenariat ont trait à l’amélioration de la sécurité des usagers de la route, la pérennité des infrastructures routières, l’application de la réglementation en vigueur et le respect des règles de l’art en matière de conception et de construction des infrastructures, le développement des outils et les textes d’application d’un système de gestion adapté au patrimoine routier algérien, l’amélioration des dispositifs techniques et règlementaires au niveau du CTTP (Projet de Décret exécutif sur l’homologation des produits et équipements de la route (Projet de Circulaire (ou arrêté) sur les Audits et Inspections de sécurité routière ; projet de circulaire Adhérence,… Les experts européens et les cadres du CTTP, ont présenté 17 exposés, liés aux leviers d’amélioration de la sécurité routière de point de vue infrastructure, son entretien, ses abords et ses équipements en particulier les chaussées et les ouvrages d’art. Un zoom particulier a été fait aussi sur les problèmes posés par les surcharges des poids lourds, le dimensionnement et le renforcement des structures routières et aéroportuaires ; le diagnostic du réseau routier à fort trafic, la pérennité des équipements des abords de routes, les audits de sécurité routière et audits de fabricants des équipements routiers ; le diagnostic des infrastructures aéroportuaires,…etc.