Logement : Plus de 90 milliards de DA additionnels pour la viabilisation de logements livrables dans les prochains mois

Le Gouvernement a décidé de mobiliser une enveloppe de 91 milliards de dinars additionnels pour le secteur de l’Habitat, destinée à la viabilisation de 375.000 logements à livrer dans les prochains mois, a indiqué le Premier ministère sur son site web.

Prise en application des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, cette mesure consiste en la mobilisation immédiate de 33 milliards DA en autorisations de programmes supplémentaires, ainsi que de 58 milliards DA en crédits de paiement dont la libération sera étalée, précise la même source. Ce financement additionnel permettra au secteur de l’habitat de viabiliser et de livrer, dans les prochains mois, un total de 375.000 logements composés de 190.000 unités déjà achevées et 185.000 autres ayant déjà atteint un taux de réalisation de 90%, souligne le Premier ministère. Pour rappel, le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville compte parachever, durant l'année 2019, l'ensemble des programmes de logement tracés dans la cadre du plan quinquennal en cours (2015-2019) estimés à plus de 1,6 million d'unités, et ce, à travers la mise en ouvre d'une nouvelle stratégie inscrite au titre du Plan du gouvernement. Ce qui permettrait de résorber le déficit en matière de logements, toutes formules confondues, et de ramener le taux d'occupation par logement de 4,6 à 4,2 habitants à fin 2019, avec l'amélioration du cadre de vie du citoyen et la sédentarisation des populations rurales. Entre 1999 et 2017, plus de 3,6 millions logements et plus de 1.000 infrastructures publiques ont été livrés, tandis que, dans le cadre du plan quinquennal en cours, prés de 800.000 unités ont déjà été réalisées, soit 50% du programme tracé. Le secteur de l'Habitat bénéficie d'un budget de plus de 158 milliards de dinars au titre de la loi de finances 2018 dont 142 milliards de DA pour l'équipement, et ce, outre 78,41 milliards de DA au titre du Compte d'affectation spéciale.

A.A