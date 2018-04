Les résultats économiques réalisés par l'Algérie en 2017 étaient « corrects » : Ouyahia : « l’année 2018 sera sans aucun doute meilleure »

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé que les prévisions annoncent une année 2018 "sans aucun doute meilleure", sur les plans économique et social, que l’année précédente. S'exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan du gouvernement, M. Ouyahia a indiqué que "l’année 2018 sera sans aucun doute meilleure que l’année précédente pour plusieurs raisons à commencer par l’augmentation, par l'Etat, du volume des budgets, ainsi que la dynamique que connaissent l’économie et l’investissement depuis le deuxième semestre de 2017 et les premiers mois de l’année en cours".

Parmi ces raisons, qui augurent d’une année 2018 "meilleure", le Premier ministre a cité également l'importance des pluies enregistrées jusqu’à présent, permettant ainsi de prévoir un bon exercice agricole. Revenant sur les trois facteurs précités, M. Ouyahia a expliqué sur le volet financier, l’année 2017 avait enregistré un budget d’équipement de 2.500 milliards DA, alors que le montant de ce budget, inscrit dans la loi de Finances 2018, est de 4.100 milliards DA, "donc presque le double". Selon lui, l’assainissement par l’Etat de ses dettes à l’égard des entreprises économiques nationales, en consentant, une enveloppe financière de plus de 700 milliards DA, figure aussi parmi les facteurs permettant une amélioration des résultats de cette année, outre la levée du gel pour la réalisation de plus 1.500 projets d’un coût global de 260 milliards DA, et qui concernent des secteurs comme l’éducation, la santé, l’enseignement supérieur et les ressources en eau. S’agissant des investissements, le Premier ministre a fait savoir que l’Agence nationale de développement des investissements (ANDI) avait enregistré en 2017 et durant les premiers mois de l’année en cours, quelque 5.000 nouveaux projets d’investissements. Il a, à ce propos, cité certains grands projets, dans lesquels l’Etat a joué un rôle prépondérant, à l’image du Complexe sidérurgique d’El Hadjar, qui connaît un plan de relance, ainsi qu’un partenariat avec un groupe émirati. M.Ouyahia a également évoqué les efforts pour le doublement de la production du phosphate, dans la wilaya de Tébessa, avec l’association de quatre entreprises. Il s’agit là d’un projet de partenariat qui est sur "le seuil du démarrage et coutera 6 milliards dollars". Le Premier ministre a, par ailleurs, souligné que les mesures de limitation de l’importation prises par l’Etat et mises en vigueur depuis janvier dernier, offrent davantage de marchés nationaux aux opérateurs locaux.

Situation socio-économique en 2017: des résultats corrects malgré une crise économique sévère

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé que les résultats réalisés par l'Algérie en 2017 étaient "corrects", malgré une crise économique sévère due à une chute drastique des cours du pétrole. Pour illustrer ses propos, le Premier ministre a avancé que l’économie nationale avait enregistré en 2017, un investissement de l'ordre de 3.500 milliards DA (environ 30 milliards de dollars américains) par le biais du budget public et des crédits bancaires. "Nous pouvons rajouter à ce montant (3.500 milliards DA) et sans exagération, 50% de plus, provenant des investissements directs et de l’économie parallèle", a-t-il précisé. Cette activité économique, a-t-il poursuivi, avait eu des résultats, d’abord, au niveau de la croissance nationale hors hydrocarbures, qui avait atteint 3,7% en 2017, citant des statistiques de l'Office nationale des statistiques (ONS). En incluant les hydrocarbures, qui avaient connu une croissance négative engendrée par un nombre de facteurs dont le respect de l'engagement de l’Algérie à réduire sa production conformément à la décision de l’organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP), la croissance nationale globale avait atteint 2,2% durant l'année 2017, a-t-il précisé.

Emploi: 563.000 postes créés en 2017

Un total de 563.000 postes d'emplois ont été créés durant l'année 2017, a indiqué le Premier ministre. Parmi ces 563.000 postes d'emplois, 92.300 ont été créés par la Fonction publique, 366.000 par les agences d'emplois, 18.000 par l'investissement de micros entreprises, au côté de 87.000 emplois d'attente par contrats d'insertion et de travail aidé, a précisé M. Ouyahia lors d'une conférence de presse, durant laquelle il a présenté le bilan du gouvernement pour l'exercice 2017. Dans le même cadre, le Premier ministre a précisé que 409.000 personnes ont bénéficié des programmes d'insertion, dont 310.000 dans le cadre du dispositif d'activité à l'insertion (DAIS), 36.000 dans le cadre du programme d'insertion sociale des jeunes diplômés, et 63.000 dans le cadre du programme d'aide à l'activité à domicile (ANGEM).

A.S.