11e édition des JST: 1.500 participants de 27 pays attendus lundi à Oran

Quelque 1.500 participants représentant 27 pays sont attendus, lundi à Oran, qui abritera les 11èmes Journées scientifiques et techniques (JST) de Sonatrach, a-t-on appris des organisateurs.

Cette nouvelle édition, placée sous le thème "Innovation et partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique", sera marquée par l’intervention de 314 spécialistes et experts parmi les cadres du groupe pétrolier national, les partenaires de ce dernier ainsi d’éminents chercheurs de la communauté universitaires et autres spécialistes et professionnels dans les créneaux de soutien et de management. Ces spécialistes étrangers viennent des Etats Unis, de Russie, d’Arabie Saoudite, d’Irak, de France, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre, d’Allemagne, de Norvège, de Suède, et de Malaisie, entre autres, a indiqué à l’APS le président du comité scientifique et des programmes de cette édition, le Dr. Djilali Benmohamed. Cette manifestation, organisée sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, verra également la présence de hauts responsables de groupes énergétiques, partenaires de Sonatrach, selon le même responsable. Il s’agit des P-DG de Total (France), Patrick Pouyanné, d’ENIE (Italie) Claudio Descalzi, de CEPSA (Espagne) Pedro Miro, de Weatherford International (USA), Mark Mccollum et d’autres hauts dirigeants, a ajouté M. Benmohamed. Cette 11e édition des JST s’intéressera aux différents métiers de l’industrie pétrolière et des services autour desquels quelque 35 conférences seront animées, ainsi que 7 tables rondes, 5 sessions d’expertise et 3 sessions d’animation spéciale et 3 sessions de communication, selon le même responsable. A cette occasion, les responsables de ce rendez-vous ont programmé une série de conférences axant sur les clés du succès de Sonatrach et ses partenaires dans le domaine des grands projets pétroliers, les mutations mondiales et la mutation énergétique et la nécessité d’adapter la loi sur les hydrocarbures, le choix des voies les plus adaptées pour le développement le secteur pétrochimique, les défis des mutations énergétiques, les risques professionnels en relation avec l’utilisation des technologies modernes et le rôle de la communication dans la gestion des situations d’urgence et des crises et bien d’autres thèmes. D’autre part, la 3e édition de l’exposition des sciences sera organisée en marge de ces journées, avec la participation de plus de 200 entreprises pétrolières et parapétrolières, ainsi que des universités et des centres de recherche, indique-t-on. M. Benmohamed a souligné que l’objectif de cette manifestation de quatre jours, organisée au Centre des Conventions d’Oran (CCO) et qui intervient dans un contexte mondial qui connait des mutations énergétiques, est d’organiser une édition à la hauteur des défis et des dynamiques actuelles du groupe Sonatrach, qui œuvre à accompagner le changement positif actuel concrétisé grâce aux projets en cours comme stratégie de Sonatrach à l’horizon 2030. "Les échanges d’expériences et la valorisation de l’excellence sont les plus importants principes de cette manifestation qui représente une opportunité pour préparer qualitativement l’avenir, à la lumière des mutations géostratégiques actuelles et du développement technologique", a-t-il ajouté. Pour le personnel de Sonatrach, cette manifestation sera un véritable espace d’expression, de créativité, d’échange et de valorisation des connaissances, ainsi qu’une plus grande ouverture sur le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau national, et ce à travers l’échange et le partage des expériences, a-t-on indiqué. La manifestation permettra aux étrangers s’intéressant à l’industrie et du commerce des hydrocarbures et de l’énergie de participer à cet événement et de prendre connaissance du développement industriel et technologique atteint par la société Sonatrach, ainsi que sa participation qualitative à l’économie nationale, a ajouté le président du comité scientifique et des programmes.

A.A