Energie : Sonelgaz déploiera tous les moyens pour raccorder les logements AADL aux réseaux de gaz et d’électricité

Le groupe Sonelgaz déploiera tous les moyens nécessaires pour raccorder aux réseaux de gaz et d’électricité, les logements location-vente AADL devant être distribués, a rassuré samedi à Alger, son Président-directeur général, Mohamed Arkab.

Des assainissements et des préparatifs doivent être faits pour assurer le raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité, des logements location-vente AADL, a répondu à la presse M. Arkab, interrogé sur le "blocage" dans la livraison de ces logements, imputée, selon certaines parties, au groupe Sonelgaz. " Sonelgaz ne peut, en aucun cas, bloquer ce programme. Tous les logements seront ainsi raccordés aux réseaux de gaz et d’électricité" , a- t-il encore rassuré. Dans le même sillage, M. Arkab a souligné que des avancées remarquables ont été enregistrées en termes d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel. Il a, à ce titre, tenu à souligner qu’aucune perturbation de grande ampleur, dans ce cadre, n’a été enregistrée durant cet hiver, excepté dans certaines régions lesquelles ont connu de fortes précipitations de pluie et des vents violents. Pour cet été, le groupe Sonelgaz, selon son premier responsable, compte assurer une disponibilité et une meilleure qualité de ses services, tout au long du mois de ramadhan, en particulier. Le P-dg du groupe Sonelgaz prévoit, à ce titre, un pic de consommation nationale en énergie électrique pouvant atteindre 15.700 MW, voire 15.800MW, cet été. Durant l’été précédent, la consommation nationale en énergie électrique avait enregistré un pic de 14.200MW, a- t-il rappelé.

T.A