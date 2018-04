Commission mixte Algérie-Guinée: Bedoui appelle à Conakry à la nécessité d'activer les mécanismes de suivi des décisions

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a mis l'accent à partir de Conakry, sur l'importance d'activer les mécanismes nécessaires au suivi des décisions de la commission mixte algéro-guinéenne, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Lors de sa visite, de trois jours, en République de Guinée, M. Bedoui a mis en avant l'importance des relations bilatérales unissant les deux pays, d'autant que les deux chefs d'Etats avaient exprimé la volonté de "les promouvoir et de les dynamiser davantage". M. Bedoui qui a rappelé la mise en place d'une commission mixte algéro-guinéenne, à la faveur de la visite de son homologue guinéen en Algérie en 2017, a mis en exergue, dans ce sens, la "volonté commune d'établir des mécanismes permettant d'assurer le suivi des décisions et recommandations de cette Commission". Le ministre de l'Intérieur avait entamé sa visite, en se rendant au centre des télécommunications du ministère guinéen de la Sécurité et de la Protection civile, puis à l'Ecole nationale de la police et de la protection civile à Kagbélén où il a assisté à une exhibition exécutée par les élèves de l'école, précédée par une minute de silence observée à la mémoire des victimes du crash de l'avion militaire, survenu mercredi dernier à Blida. M. Bedoui a visionné également une projection sur les activités de l'école, depuis sa création, démontrant "l'efficacité et le rôle des officiers guinéens, dont ceux formés dans les écoles algériennes". Au deuxième jour de cette visite, le ministre a procédé avec son homologue guinéen, Abdoul Kabélé Camara, à la signature d'un accord de coopération dans le domaine de la sécurité publique et de la protection civile. M. Bedoui a également visité plusieurs instances gouvernementales relevant du ministère guinéen de la Sécurité publique et de la protection civile notamment le centre de police de Mamoto, l'Unité mobile d'intervention et de sécurité et la Direction nationale de la protection civile au centre ville de Conakry. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'intérieur a indiqué que cet accord "permettra d'enrichir le cadre juridique et renforcer les échanges entre les institutions de la Police et de la Protection civile des deux pays". Il a mis en avant, dans ce sens, la disposition de l'Algérie à "accompagner le processus de renforcement des capacités et des compétences de la Police guinéenne", et ce à travers l'organisation de cycles de formation dans les différentes spécialités liées à la lutte contre la criminalité transcontinentale, sous toutes ses formes, soulignant que ces mesures cibleront également le secteur de la Protection civile pour "promouvoir la coopération dans ce domaine afin de renforcer les capacités de la protection civile guinéenne". Dans ce cadre, M. Bedoui qui a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamady Touré, a appelé au "renforcement des échanges et des relations avec la Guinée, notamment en matière de formation et de soutien technique". Pour sa part, M. Touré a affirmé que la visite de M. Bedoui "revêt une forte symbolique et permettra d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-guinéennes". Lors de l'audience accordée par le ministre guinéen de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Bouréma Condé, M. Bedoui a évoqué l'installation des mécanismes de la coopération bilatérale dans ce domaine, soulignant la disponibilité de son secteur à procéder un échange d'expériences pour relancer les sessions de formation.

S.A