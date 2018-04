Journée parlementaire sur les TIC et le Transport : Ooredoo, une entreprise active dans le développement de l’économie nationale

Ooredoo a participé, le mardi 17 avril 2018, à la Journée Parlementaire organisée, au siège de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), par la Commission des Transports,

de la Communication et des Télécommunications de l'APN, sous le thème : « Le rôle des secteurs des Transports, de la Poste et des Télécommunications dans le développement de l’économie nationale ». En présence de l’ensemble de l’encadrement supérieur de Ooredoo qui a pris part à cette journée, et devant des membres du parlement, d’experts, de spécialistes, des médias et d’autres acteurs opérant dans le secteur des TIC, M. Ramdane Djezairi, Directeur opérationnel chargé des Relations publiques et Médias de Ooredoo, a détaillé l’apport de Ooredoo à l’économie nationale, à travers notamment les investissements, la fiscalité, l’emploi, l’innovation, la responsabilité sociétale et le sponsoring. Dans sa présentation, M. Djezairi a évoqué, entre autres, la stratégie de Ooredoo dans l’encouragement à la création de startups technologiques par les jeunes algériens grâce à ses programmes tStart et iStart ainsi que le soutien au développement de services mobiles innovants visant à démocratiser et à instaurer de nouveaux usages des TIC auprès des Algériens. Selon l’intervenant, l’objectif étant d’instaurer une industrie numérique algérienne génératrice de richesses, et basée sur la compétence, l’intelligence et le savoir-faire local. Il soulignera, pour cette perspective, la nécessité d’impliquer tous les acteurs activant dans le domaine des télécommunications pour soutenir les efforts des pouvoirs publics tendant à faire de ce secteur un vecteur de croissance. A travers cette participation, Ooredoo entend contribuer davantage dans le développement et la promotion de l’industrie des TIC à même d’enrichir et d’améliorer la vie des citoyens.