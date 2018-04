Journées Scientifiques et Techniques d’Oran : Ooredoo présente ses nouvelles solutions et innovations aux professionnels

Ooredoo, Opérateur impliqué dans les grands carrefours scientifiques, a participé à la 11ème édition des Journées Scientifiques et Techniques organisée du 16 au 19 avril 2018,

au Centre de Conventions d’Oran sous le thème : « Innovation et partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique ». Placée sous le Haut Patronage de Son Excellence le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, cette manifestation organisée par le Groupe Sonatrach, constitue un espace d'échanges entre experts et chercheurs universitaires dans le domaine de l’énergie. Cet évènement regroupe également des opérateurs, nationaux et étranger, venus débattre autour des derniers développements scientifiques et techniques du secteur de l’énergie. Présentant son expérience dans la digitalisation, Ooredoo a participé à cette 11ème édition des Journées Scientifiques et Techniques à travers un stand d’exposition où sont proposées ses différentes offres et solutions, innovantes, adaptées aux besoins et usages des professionnels. Par sa présence aux évènements économiques majeurs, Ooredoo confirme sa contribution dans le développement économique et à l’essor technologique de l’Algérie.