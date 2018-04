Ressources en Eau: 66% de taux de remplissage des barrages

Le ministre des Ressources en Eau, Hocine Necib a affirmé à Alger que le taux de remplissage des barrages a atteint 66%, soit 4,5 milliards m3.

Dans une déclaration à la presse en marge de la séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN) présidée par Said Bouhadja présidant de l'APN, en présence du ministre des Relations avec le Parlement Mahdjoub Bedda, M. Necib a indiqué que le taux de remplissage des barrages a atteint 66% jusqu'à avril 2018, soit 4,5 milliards m3, permettant au secteur une gestion confortable sur plus d'une année. Le secteur a enregistré une remobilisation des nappes phréatiques au nord et au niveau des hauts plateaux estimée à plus de 200 nappes, grâce aux récentes précipitations, permettant de répondre aux besoins du pays en matière d'eau potable et d'irrigation. Concernant la distribution d'eau potable, le ministre a indiqué que "l'année 2017 était une année exceptionnelle en terme de température, induisant une instabilité en matière de distribution d'eau potable à travers 30 wilayas à des niveaux différents, selon un bilan effectué par le secteur. M.Necib a fait état de l'établissement d'une feuille de route visant la généralisation de la distribution quotidienne, outre la maitrise de l'instabilité enregistré dans 592 communes à travers 30 wilayas. Outre son renforcement par une enveloppe financière d'un montant de 31 milliards Da afin de financer le programme complémentaire d'investissement qui a été établi en coordination avec le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales ainsi que les walis, le secteur a lancé, depuis octobre dernier, plusieurs opérations d'investissements, a précisé le ministre. "Les procédures qui ont été prises visant l'amélioration du rendement dans le service public nous rendent optimiste par rapport à la saison estivale". S'agissant de la situation de la gestion du secteur, le ministre a indiqué que 360 communes connaissant un déficit en matière d'alimentation en eau durant l'année dernière bénéficieront d'une distribution quotidienne durant le premier semestre en cours, alors que 220 communes bénéficieront de cette même opération durant le deuxième semestre de l'année en cours. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'objectif tracé visant l'amélioration de l'alimentation en eau potable au niveau de 30 wilayas pour laquelle l'Etat a consacré le budget nécessaire. Il a assuré que le secteur veille à garantir une meilleure qualité d'eau qui est considéré comme "priorité extrême" puisqu'elle est liée directement à la santé du citoyen. "Il y'a une organisation et un suivi permanant notamment en matière de prévention contre les maladies transmissibles via les eaux puisque aucun cas n'a été enregistré et nous sommes très satisfait de ces résultats", a-t-il révélé.

R.N.