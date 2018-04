Cyber sécurité: Forum algéro-britannique de la cyber-sécurité les 8 et 9 mai à Alger

La première édition du Forum algéro-britannique de la cyber-sécurité se tiendra les 8 et 9 mai prochains à Alger, en présence d'experts des deux pays, a-t-on indiqué vendredi auprès de Bulding Business Bridges Algeria, initiateur de l'évènement.

Organisée en collaboration avec le Conseil d'affaires algéro-britannique, la conférence portera sur "le risque de la cyber résilience dans une économie digitale", a-t-on précisé, ajoutant que le forum s’inscrit dans une démarche de réflexions et d’échanges "visant à promouvoir une vision international de la cyber-sécurité". Le Forum, qui s'adressera aux entreprises algériennes "touchées par les risques émergents de l'économie numérique", comptera des analystes et des experts en matière de cyber-sécurité du Royaume-Uni et de l'Algérie partageant des expériences communes. L'évènement sera l'occasion de promouvoir des accords entre les entreprises algériennes et britanniques dans le domaine de la formation, d'échange de savoir-faire technologique, d'octroi de licences et de mise en œuvre d'initiatives concrètes visant à renforcer les relations économiques bilatérales. Les représentants des entreprises des deux pays auront aussi l'opportunité de participer à la réflexion stratégique du domaine, valoriser leurs expertises en apportant les retours d’expérience à travers des ateliers et conférences. Le forum abordera, dans ce sens, différents thèmes en relation avec la cybersécurité tels que l'évaluation des risques, la détection précoce et la prévention des attaques, l'hameçonnage, et la protection des données personnelles.

APS