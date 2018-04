Accord Opep-non Opep : Un taux de conformité record à 149 pc en mars

La production pétrolière de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses dix partenaires a atteint en mars dernier un niveau de conformité record de 149% avec leurs engagements de réduction, selon le communiqué finale de la 8ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep (JMMC), tenue avant hier à Djeddah en Arabie saoudite.

"Sur la base du rapport du Comité technique mixte (JTC) pour le mois de mars 2018, et après des mois consécutifs de performances record, les pays Opep et non Opep ont atteint un niveau de conformité de 149% avec leurs ajustements volontaires de production, le niveau le plus haut jusqu'ici", a indiqué le JMMC. Avec ce taux élevé, "les pays participants ont fait preuve, une fois de plus, d'un dévouement indéfectible pour le rééquilibrage du marché pétrolier mondial", note la même source. Ces efforts collectifs "continuent de donner des résultats positifs", estime le JMMC précisant à ce propos que les niveaux des stocks commerciaux de brut de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), ont été ajustés, passant de 3,12 milliards de barils en juillet 2016 à 2,83 milliards de barils en mars 2018, soit une baisse de 300 millions de barils. Néanmoins, les stocks commerciaux actuels restent au-dessus des niveaux observés avant le ralentissement du marché, note le comité appelant les pays participants à rester "concentrés et, si nécessaire, à intensifier leurs efforts sur la base des principes fondamentaux de la déclaration de coopération Opep-non Opep". Le JMMC a indiqué, par ailleurs, qu'il continuerait à réfléchir à d'autres moyens pour renforcer la coopération Opep-non Opep. La prochaine réunion du comité est prévue le 21 juin prochain à Vienne, alors que la 10ème réunion se tiendra à Alger en septembre 2018. L'accord Opep-non Opep, conclu à Vienne entre les 14 membres de l'organisation et 10 autres producteurs de pétrole, Russie en tête, a pour objectif de baisser le niveau de production de 1,8 million de barils par jour afin de réduire l'excédent d'offre de brut sur le marché et soutenir les prix. Ce accord qui court jusqu'à la fin 2018, a permis de réduire l'abondance de l'offre et de pousser les prix vers le haut, le baril atteignant les 70 dollars contre 30 dollars en janvier 2016.

Le marché peut absorber des prix plus élevés

Le ministre saoudien de l'Energie Khaled al-Faleh a estimé vendredi à Djeddah que le marché avait la capacité de supporter des prix du brut plus élevés. "Je n'ai constaté aucun impact sur la demande avec les prix actuels. Dans le passé, nous avons connu des prix beaucoup plus élevés, deux fois plus qu'aujourd'hui", a indiqué le ministre à la presse en marge de la 8ème réunion du Comité ministérielle conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’Opep et des pays non Opep (JMMC). "L'intensité énergétique (de l'économie) a comme vous le savez baissé de façon importante (...), ce qui me fait dire que (le marché) a la capacité d'absorber des prix plus élevés", a-t-il jugé. M. al-Faleh a insisté sur le fait que l'Opep n'avait pas d'objectif de cours pour le pétrole. "Nous n'avons jamais d'objectif de cours ... les prix sont déterminés par le marché", a-t-il déclaré, avant de mettre en garde contre le risque de fluctuations des prix, faisant valoir que "la volatilité est notre ennemi". Le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis, Souhail al-Mazrouei, qui participait également à la conférence ministérielle, a affirmé que sa principale préoccupation était la stabilité. "Nous n'avons pas d'objectif de cours, notre objectif est la stabilité du marché", a-t-il relevé. Les 14 membres de l'Opep et 10 autres producteurs de pétrole, Russie en tête, ont conclu en 2016 à Vienne un accord pour baisser le niveau de production de 1,8 million de barils par jour afin de réduire l'excédent d'offre de brut sur le marché et soutenir les prix. Cet accord qui court jusqu'à la fin 2018, a permis de réduire l'abondance de l'offre et de pousser les prix vers le haut, le baril atteignant les 70 dollars contre 30 dollars en janvier 2016.

La Russie voit des bases solides pour prolonger l'alliance avec l'Opep

La Russie a affirmé à Djeddah qu'il y avait "des bases très solides" pour prolonger la coopération entre les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et les autres producteurs. "Nous avons posé des bases très solides pour une coopération à l'avenir entre pays de l'Opep et d'autres producteurs non membres de l'organisation même au-delà de la déclaration de coopération", a déclaré le ministre russe de l'Energie Alexander Novak, lors de la 8ème réunion du Comité ministérielle conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’Opep et des pays non Opep (JMMC). "Les consommateurs tout comme les producteurs de pétrole s'attendent à ce que nous poursuivions notre coopération afin d'assurer la stabilité du marché", a souligné M. Novak dans son discours. Le ministre saoudien de l'Energie Khaled al-Faleh a pour sa part indiqué "qu'un consensus" se dégageait pour un accord de coopération à long terme entre les pays participants. "Il va y avoir une extension du cadre de coopération...qui fait l'objet d'un consensus. Nous devons le faire", a-t-il déclaré aux journalistes peu avant la conférence. "Nous sommes au stade d'élaboration de ce cadre à long terme", au delà de 2018, a-t-il ajouté. Bien que selon les dernières données, une quantité significative de pétrole a été retirée du marché, le ministre saoudien a averti qu'il y avait encore du travail à faire. Selon lui, le niveau des stocks est encore plus élevé que la moyenne et "nous n'en sommes pas encore à la basse saison" quand la demande pour le pétrole baisse. L'accord Opep-non Opep, conclu à Vienne entre les 14 membres de l'organisation et 10 autres producteurs de pétrole, Russie en tête, a pour objectif de baisser le niveau de production de 1,8 million de barils par jour afin de réduire l'excédent d'offre de brut sur le marché et soutenir les prix. Ce accord qui court jusqu'à la fin 2018, a permis de réduire l'abondance de l'offre et de pousser les prix vers le haut, le baril atteignant les 70 dollars contre 30 dollars en janvier 2016. La Russie est l'un des trois plus importants producteurs de pétrole dans le monde, et son soutien est crucial pour que l'accord porte ses fruits.

