Investissement: le climat des affaires en Algérie : En plein évolution, contredit certaines institutions et experts internationaux

Le climat des affaires en Algérie a beaucoup évolué ces dernières années contrairement à ce que certaines institutions et experts internationaux disent, a indiqué samedi à Alger, le Président du Conseil nationale de concertation pour le développement de la Petite et moyenne entreprise (CNCD-PME), M. Salah Eddine Abdessamad.

"Nous sommes en train de mettre en place le plan de développement pour la croissance économique du pays et nous constatons que le climat des affaires enregistre des avancées importantes", a déclaré M. Abdessamad lors d'une journée consacrée à l'impact de la concertation sur l'évolution positive du climat des affaires. Selon lui, ces avancées comptent, notamment et entre autres, la disponibilité de plusieurs zones de foncier industriel dans diverses wilayas, et que la délivrance de ces assiettes aux profit des investisseurs a commencé. De même, la hausse de la demande sur ce foncier industriel est "un véritable indicateur de la bonne santé de notre économie", a-t-il argué. Les opérateurs économiques ont relevé sur le terrain que le climat des affaires a beaucoup évolué ces derrières temps, c'est "la réalité du terrain qui le confirme", a signifié le même responsable. Cependant, certains experts et institutions internationales estiment que le climat des affaires en Algérie n'évolue pas grandement ou connait même une régression, on se basant sur les données du dernier rapport Doing Business 2018 du Groupe de la Banque mondiale, a-t-il dit. Selon les différents opérateurs économiques et industriels intervenus lors de cette rencontre, ce rapport ne reflète pas la réalité du terrain et serait même basé sur des données fausséesa, a- t-il expliqué. Selon M.Abdessamad, les investisseurs au niveau mondial consultent le rapport avant d'investir outre frontière et le classement des pays peut alors avantager ou bien désavantager son image et donc son attraction envers les investissements étrangers. Les intervenants ont même rappelé la démission de l’économiste en chef de la Banque Mondiale, Paul Romer, qui avait affirmé que cette institution de Bretton Woods avait modifié injustement les indicateurs de son rapport annuel sur le climat des affaires dans le monde pour des motivations politiques. Dans un entretien accordé à la presse M. Romer a fait savoir que les changements de la méthodologie du rapport, opérés ces dernières années, ont été motivés par des considérations politiques, citant le cas du Chili dont la notation a été volontairement abaissée depuis l’arrivée au pouvoir de la socialiste Michelle Bachelet en 2014, ont argué plusieurs intervenants . Plus grave encore, révèlent les participants, M.Romer avait affirmé que les quatre derniers rapports de Doing Business de la BM doivent faire l’objet d’une rectification car ils sont fondés sur une méthodologie injuste. D'autre part, M. Abdessamad a de même rappelé les efforts importants que le Gouvernement algérien a fourni dans le sens de l'amélioration et l'assainissement du climat des affaires dans le pays, notamment à travers la loi sur la promotion des investissement. Il a également insisté sur le rôle important de la concertation entres les pouvoirs publics et les opérateurs économiques dans la mise en place et l'ajustement des mécanismes et lois au service du développement économique et notamment l'assainissement du climat des affaires. A ce titre, il a fait savoir que la concertation avec les opérateurs économiques a débouché sur le réajustement de la liste des produits soumis au régime des restrictions à l'importation de la part des pouvoirs publics, en y supprimant des intrants dans la production indispensables aux industries locales. M. Abdessamad a estimé que la levée de la suspension à l'importation de certains produits a été une aubaine dans le sens de la mise en relief des besoins de l'industrie locale, de sorte qu'elle a permis à plusieurs investisseurs de prendre conscience des opportunités d'investissement dans la fabrication de ces intrants. Pour sa part, le président de l'Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), M. Ali Bey Nasri a affiché son optimiste quand au développement des exportation en 2018, année qui enregistrera surement "un record", du fait de l'amélioration du climat des affaires en Algérie.

S.A